Ruslan Baginskiy презентував патріотичний дроп блакитно-жовтих бейсболок з прапором України

Український бренд Ruslan Baginskiy запустив патріотичний дроп двох бейсболок – у блакитному та жовтому кольорі з прапором України.

Дизайнер Руслан Багінський вирішив також підтримати Україну, тож презентував популярні головні убори для весняно-літнього сезону.

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У колекцію увійшла блакитна та жовта бейсболка з вишитим прапором України. Ці національні кольори України зараз перебувають на піку популярності в цілому світі, хто хоче висловити нам свою підтримку завдяки вбранню. "Окремо синій і жовтий – це лише кольори, але разом синій і жовтий – символ. Символ свободи, мужності, хоробрості та рішучості", – йдеться в інстаграм-дописі.

Ми віримо,що мода – це інструмент змін, мода має силу об’єднати людей та заявляти без слів. Ваш образ може бути заявою. Будьте хоробрими, як Україна,

– йдеться на сайті бренду.

Коштує головний убір від Ruslan Baginskiy 190 доларів (понад 5,5 тисяч гривень). Кошти отримані від продажу дизайнер передасть на потреби українських захисників у фонд Сергія Притули.

"Зараз настав час, коли ці два кольори говорять голосніше, ніж можуть багато людей. Біколор став символом не лише одного народу, але й цінностей, які ми розділяємо", – зазначає Ruslan Baginskiy.

Нагадаємо, у перший день війни львівський засновник бренду Руслан Багінський перерахував на потреби української армії 1,5 мільйона гривень.

"Ми не підтримуємо війну, але сьогодні мир потребує нашого захисту. Бренд Ruslan Baginskiy сьогодні перевів 1 500 000 гривень у фонд "Повернись живим", і я закликаю доєднатися. Це наш дім. Цю частину історії тобі не переписати. Слава Україні", – написав дизайнер.