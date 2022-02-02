Звезда турецкого сериала Ханда Эрчел снялась для обложки Elle с козой: эффектная фотография

Одна из самых популярных турецких актрис, звезда сериала "Постучи в мою дверь" Ханда Эрчел стала главной героиней глянца Elle. Звезда предстала на обложке в эффектном наряде от Louis Vuitton.

Звезда турецкого любовного сериала вместе со съемочной группой отправилась на съемки обложки в живописный город Мардин, который известен своими архитектурными строениями в арабском стиле и расположением на скалистой местности.

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Популярная киногероиня позировала перед фотографом в роскошной белой блузе с объемными рукавами, белых брюках и сапогах. Стилисты создали Ханди роскошную прическу с минималистичными косичками, а визажисты подчеркнули естественную красоту золотистыми тенями и черными стрелками.

Красавица позировала на стуле на фоне города с козой в руках. В горных местностях Турции живут дикие козы, впрочем, звезда позировала с прирученным домашним козленком, который вежливо сидел на коленях у знаменитости.



Роскошная обложка турецкого глянца Elle / Фото из инстаграма глянца

"Мы находимся в древнем городе Мардин, посреди Тигра и Евфрата. Когда мы исследовали его чрезвычайные Аббари, аллеи и многослойную культуру, пригласили стать главной героиней звезду, захватывающую и сильная, как эта география. Ханда Эрчел примерила наряды с футуристическим дизайном из коллекции Louis Vuitton Cruise 2022, разработанной Николя Гескьером", – отметили редакторы турецкого глянца.

Ханда Эрчел осталась невероятно потрясенной от съемки. По ее словам, Мардин – это очень волшебный и сказочный город. Каждый уголок в нем имеет свою историю и шарм.

"Мардин очаровал меня, поразил и украл мое сердце. Я почувствовала себя, как в сказке", – отметила актриса.

Для фотосессии Ханда позировала в кожаном плаще с массивными оранжевыми карманами на фоне фантастического здания с куполами.



Эффектный кадр для турецкого глянца / Фото из инстаграма