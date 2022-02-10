Звезда "Эйфории" Сидни Свини снялась для обложки Cosmopolitan в платье Gucci: эффектный фотосет

Звезда сериала "Эйфория" Сидни Свини стала главной героиней февральского номера для глянца Cosmopolitan. Блондинка снялась в фотосессии в стильных образах, а также позировала для нескольких провокативных фотографий.

Поклонники молодежного сериала "Эйфория" имеют возможность насладиться новыми сериями 2 сезона. Вместе с тем, на популярных актрис активнее охотятся папарацци, а модные глянцы приглашают звезд на фотосессии.

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В этом месяце fashion-фавориткой стала Синди. Уже после первого сезона она получила признание, а с выходом 2-го сезона "Эйфории" ее популярность растет еще больше.

Издание Cosmopolitan пригласило 24-летнюю актрису Сидни Суини стать главной героиней их нового номера. Девушка позировала на обложке глянца в длинном голубом платье с блестками от бренда Gucci. В руках девушка держала желтый минаудиер в виде сердца с аортой.

Образ красавицы дополнил золотистое ожерелье от итальянской марки и серьги от ювелирного гиганта Bvlgari.

Эффектная фотосессия Синди Свини / Фото с Cosmopolitan

Эффектная фотосессия Синди Свини / Фото с Cosmopolitan

Для фотосессии девушка примерила длинное горчичное платье с вырезами, джемпер с блестками, трикотажное боди и костюм в бельевом стиле.

Героиня роли Кэсси не стеснялась в сериале обнажать тело, поэтому для глянца охотно позировала в трусах с камешками на высокой посадке и в ванной с пеной.

Эффектная фотосессия Синди Свини / Фото с Cosmopolitan



Эффектная фотосессия Синди Свини / Фото с Cosmopolitan



Эффектная фотосессия Синди Свини / Фото с Cosmopolitan



Эффектная фотосессия Синди Свини / Фото с Cosmopolitan



Эффектная фотосессия Синди Свини / Фото с Cosmopolitan



Эффектная фотосессия Синди Свини / Фото с Cosmopolitan



Эффектная фотосессия Синди Свини / Фото с Cosmopolitan