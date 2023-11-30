Качественнее зарубежного масс-маркета: модная зимняя одежда от украинских брендов

Некоторые украинцы до сих пор считают, что отечественная модная индустрия не так продвинута, как европейская или американская. Но это совсем не так: мировые звезды и фэшн-блоггеры выбирают для светских мероприятий и повседневных луков вещи, созданные у нас.

Инфлюэнсеры с каждым годом обращают все больше внимания на украинские бренды. Обычно они не уступают стилю и качеству зарубежному масс-маркету, а многие производства и значительно лучше. Так что если будете собирать зимний гардероб, то 24 Канал советует обратить внимание на коллекции отечественных фирм.

К теме Актуальная верхняя одежда инфлюэнсеров: носящие в этом сезоне известные блоггеры

Далее – 7 примеров теплых луков, собранных только из вещей украинского пошива.

Gepur

Трендовый шарф из смеси шерсти достаточно теплый, длинный и широкий, чтобы вы могли носить его поверх курток или наматывать на шею. За базовую модель каждый день выбирайте прямой объемный пуховик. А теплый трикотажный джемпер свободного кроя с заниженной линией плеча соедините с широкими брюками. Так вы получите актуальный повседневный образ.



Стильный и теплый образ от Gepur / Коллаж ty_kyiv

COOSH

Оверсайз-куртка TEDDY – один из трендов сезона. Возьмите такой фасон себе на заметку: это отличный вариант для зимних прогулок и путешествий. Можете одевать ее с гольфами, джинсами, брюками из экокожи и с платьями миди. Вот так будет смотреться лук с трикотажной юбкой.



Стильный и теплый образ от COOSH / Коллаж ty_kyiv

ROMASHKA

Дубленки на экомеху а-ля косухи останутся актуальными и этой зимой. Выбирайте удлиненные варианты, чтобы было потеплее. Сочетайте со свитерами с добавлением шерсти. Не забывайте также о термобелье – позаботьтесь о своем здоровье.



Образ с дубленкой из экомеха от ROMASHKA / Коллаж ty_kyiv

Must have

Конечно, длинное стеганное пальто – самый лучший вариант для тех, кто ценит комфорт в морозы. Если вы не любите широкую верхнюю одежду, то выбирайте изделие с кулиской на талии. Так вы даже в самом теплом пуховике будете иметь женственный силуэт.

Tim Faden

Укороченная куртка – стильное решение в холодную погоду. Но в таком случае обязательно комбинируйте ее со штанами с высокой посадкой. Еще одна деталь, которая может вас заинтересовать: лонгсливы из двойной ткани можно носить без нижнего белья.



Стильный образ с короткой курткой Tim Faden / Коллаж ty_kyiv

JUL

Похожие лайнеры на завязках – это варианты на теплую погоду или для поездок в авто. Он стильный, но рассчитанный максимум до +5 градусов. Такие модели рассматривайте для дождливых дней, ведь они имеют водоотталкивающую ткань.

А вот капор имеет 100-процентно натуральный состав. Он будет мягким и очень теплым, и учитывайте, что уход за ним требует внимания.



Легкий и стильный образ от JUL / Коллаж ty_kyiv

VOVK

Нежный образ можно собрать со стеганной курткой-пальто. Даже если вы соедините ее с худи и джинсами, то все равно лук будет иметь романтические ноты. Особенно если цветом вашего дня будет небесный, нежно-розовый или малиновый.



Романтический образ от VOVK / Коллаж ty_kyiv