Одна вещь, которая должна быть летом в гардеробе каждого: как она выглядит

В этом году внимание всех модниц приковала к себе жилетка. Она мгновенно ворвалась в тренды и заполонила все инстаграм-пространство. Образов с жилеткой вы найдете для себя множество.

Модные радары этого сезона заполонила жилетка, пишет 24 Канал. Еще в начале года она начала появляться в образах модниц, которые покупали костюмы-тройки и носили жилетку вместе с жакетом и брюками палаццо.

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Летом жилетки, особенно из льняной ткани, которые прекрасно подходят для жаркой погоды, очень популярны. Модницы носят их с джинсами, шортами, юбками разных длин и брюками.

Если вы уже успели купить качественную жилетку, то знайте, что вы сделали выгодную инвестицию. Эту вещь можно сочетать с любым низом, а еще все образы с жилеткой являются отсылкой к стилю Old Money, который в этом году довольно актуален.

С жилеткой такие образы приобретают элегантность и изысканность, которые так присущи стилю "тихая роскошь".

Что известно о стиле Old Money

Old money – это сдержанный и дорогостоящий стиль. Он зародился в кругу богатых семей. Все они имели известные фамилии, титул, власть и деньги, а их наряды были демонстрацией привилегированной жизни.

Богатые люди не хотели демонстрировать свое огромное состояние из-за одежды, поэтому выбирали вещи, которые выглядели просто и одновременно изысканно.