Костюмный жилет – тренд весны: стильные образы от звезд стритстайла

Костюмный жилет снова возвращается в моду, поэтому он может стать выгодной инвестицией в ваш гардероб. Он придаст вашему образу изысканный и максимально чистоплотный внешний вид даже с минимальным усилием.

Если вы тяготеете к деловому стилю, то найдете для себя этой весной безупречную вещь – костюмный жилет. Звезды стритстайла советуют обратить на него внимание, поскольку он уже покорил модниц со всего мира.

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Все чаще на просторах интернета появляются костюмы-тройки с жилетом, жакетом и брюками. В теплый сезон костюмная жилетка станет хорошей альтернативой в теплый сезон.

Костюмные жилеты уже полюбили звезды всего мира – от Кейт Мосс и Беллы Хадид до Тейло Свифт и Марион Котияр. Такие костюмные жилеты хорошо стилизовать с брюками палаццо разных цветов, с юбками в складку в стиле преппи, с блузами или белыми базовыми футболками.

Что касается обуви, то такие жилеты хорошо сочетаются с массивными лоферами, балетками, кроссовками или туфлями на каблуке.

Знаменитости выбирают черные жилеты, которые сочетают с брюками в тон, или жилеты в полоску, дополняя их палаццо.

В коллекциях брендов весна-лето 2023 представлены десятки вариантов стилизации костюмных жилетов. Впрочем, эффектные аутфиты вы можете подсмотреть у самых звезд стритстайла, которые демонстрируют изысканные аутфиты, которые достойны вашего внимания.



Костюмный жилет – тренд весны 2023 / Фото с Vogue



Костюмный жилет – тренд весны 2023 / Фото с Vogue



Костюмный жилет – тренд весны 2023 / Фото с Vogue



Костюмный жилет – тренд весны 2023 / Фото с Vogue



Костюмный жилет – тренд весны 2023 / Фото с Vogue