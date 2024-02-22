3 женщины старшего возраста, которые покорили мир моды: как выглядят их fashion-образы

Все чаще на инстаграм-просторах появляются модные женщины, которые разрушают стереотипы о возрасте. На своем примере они показывают, что могут выглядеть безупречно независимо от цифры в паспорте.

Люди в пожилом возрасте также способны обладать прекрасным вкусом к одежде и стилизовать наряды согласно нынешним тенденциям. Таких женщин не слишком много, ведь стать модным инфлюенсером не так просто. Впрочем в инстаграме можно встретить нескольких женщин, которые учат модно и стильно одеваться.

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Они являются примером не только для молодежи, но и для женщин старшего возраста, демонстрируя на себе, что роскошно выглядеть может любая женщина.

Лариса Миллс

Женщина сначала получила известность в тиктоке, показывая аудитории повседневные образы с дочерью. Впоследствии Лариса освоила инстаграм и начала выкладывать образы в зеркале. Женщина любит комфортные и элегантные наряды. Ее гардероб состоит из базовых элементов гардероба, которые всегда будут в моде.

Впрочем инфлюенсерка не забывает следить за модными трендами, поэтому знает об актуальном анималистическом принте, наряды красного цвета или мешковатые джинсы. За инстаграм-страницей женщины следит более 300 тысяч пользователей, которые восхищаются и вдохновляются ее образами.

Натали Оливер

Француженки – уникальные женщины, ведь умеют роскошно одеваться с детства и придерживаются стиля даже в старшем возрасте. Натали Оливер также пришла к блогингу благодаря дочери. Женщина любит поделиться с поклонниками интересными аутфитами из повседневной жизни или особых событий.

В ее гардеробе есть вещи, которые найдутся у каждой парижской модницы: твидовые жакеты, брюки базовых оттенков, пальто нежных тонов и туфли-лодочки. Натали любит выбирать качественную одежду, поэтому имеет немало брендовых вещей.

Джим Тан

63-летняя модница из Сингапура своим примером доказывает, что вещи не имеют возрастных границ. Джим Тан соблазнительно и изысканно одевается даже в преклонном возрасте, хотя и совсем не скажешь, что она выглядит на свой возраст.

Блогерша привлекает к фотографиям дочь и мужа и делится собственными стилизациями с изящными платьями, вязаными свитерами, блузами, юбками и аксессуарами. Лично для себя в ее аутфитах вы можете найти немало вещей, которые захотите добавить в собственный гардероб.