Жасмин Тукс надела кожаный топ и брюки от украинского бренда CULTNAKED

Украинские наряды выбирают топовые модницы мира. Американская модель Жасмин Тукс выбрала топ и брюки от бренда CULTNAKED, который создала дизайнер из Львова Мэри Фуртас.

Бывший "ангел" бельевого бренда Victoria`s Secret посетила вечеринку в Лос-Анджелесе. 31-летняя знаменитость выбрала для светского выхода фантастический образ.

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Вечерний выход Жасмин Тукс

Модель примеряла кожаный топ и брюки горчичного оттенка от бренда CULTNAKED. Сверху красавица надела темно-фиолетовую шубу, которую просто накинула на плечи. Дополнили эффектный look манекенщицы стильные бежевые туфли с острым носком от Jimmy Choo.

В тон к штанам с топом Жасмин подобрала сумку. Она выбрала объемный плетеный клатч от New Bottega Veneta. Модель собрала волосы в хвост, а на лице сделала нежный макияж в коричневых тонах. Ее образ дополняли золотые браслеты, часы и цепочка на шее.



Эффектный образ Жасмин Тукс / Фото из инстаграма модели



Эффектный образ Жасмин Тукс / Фото из инстаграма модели

В похожем аутфите, как у Жасмин Тукс ранее красовалась модель Кендалл Дженнер. Она также вышла в свет в горчичном топе и брюках.



Кендалл Дженнер с парнем Девином Букером / Фото из инстаграма

Дизайнер Мэри Фуртас также показала в своем инстаграме модный look. Основательница бренда CULTNAKED позировала в зеркале в молочном топе и брюках. Такое роскошное сочетание кожаного топа и брюк имеет все шансы стать самым популярным образом для летних вечеринок.



Роскошный аутфит Мэри Фуртаc / Фото из инстаграма дизайнера