Костюм с шортами – тренд весны: на что нужно обратить внимание

Жакет с брюками – вечная классика среди костюмов, впрочем в этом году особую популярность приобретает костюм с шортами. Эта модная новинка уже проникает в гардеробы модниц и совсем скоро станет мастхевом весенне-летнего сезона.

Помните лендарное красное платье из фильма "Красавица", которое одевала Джулия Робертс? Так вот, в фильме есть еще один знаковый образ – яркий короткий костюм, которий главная героиня примерявшая ближе к концу ленты.

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Этот красный костюм с плиссированными широкими шортами является олицетворением ее стиля. На подиумах дизайнеры представили шорты-бермуды, сочетающие с жакетом и туфлями на каблуке.

Вместо обычных брюк, к которым мы привыкли в костюмах, дизайнеры решили представить шорты, чтобы мы себя чувствовали в них более непринужденно. Блейзер и шорты – это не новинка, впрочем не определенный период они выпали из виду, а теперь снова возвращаются с новым размахом.

Этот образ снова стал свежим и актуальным и выглядит не так официально, как жакет с брюками.

Модель Джиджи Хадид уже успела примерить на себе кремовый костюм с рубашкой и туфлями в тон. Дженнифер Лоуренс прогулялась в синем костюме, дополнившемся бежевыми балетками в стиле Мэри Джейн.



Жакет с шортами – тренд весны 2023 / Фото с Vogue



Жакет с шортами – тренд весны 2023 / Фото с Vogue

Если захотите приобрести такой костюм, то можете быть уверены в том, что соберете с ним немалое количество рубашек, лонгсливов и блуз и соединитесь с любой обувью – от сапог и туфлей до лоферов, балеток или кроссовок.



Жакет с шортами – тренд весны 2023 / Фото с Vogue



Жакет с шортами – тренд весны 2023 / Фото с Vogue