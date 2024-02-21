Зендея и Тимоти Шаламе надели одинаковые комбинезоны в Южной Корее: стильные фото

Акторы фильма "Дюна 2" приехали с премьерой в Южную Корею. Стилисты подобрали для Зендеи и Тимоти Шаламе костюмы одного фасона, которых отличали лишь цвета.

Образ Зендеи и Тимоти Шаламе

27-летняя актриса позировала перед камерами в светло-персиковом комбинезоне, обнажив плечо. Изделие дополнял пояс на талии и раздвижные молнии на брюках. Свой аутфит Зендея довершила бежевыми туфлями на каблуках от Christian Louboutin.

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Тимоти Шаламе надел мужскую версию комбинезона в сером цвете. 28-летний актер довершил аутфит серыми ботинками.

Комбинезон Motocross meets Outer Space создан будто для байкеров, впрочем Зендея и Тимоти сумели добавить образу расслабленности. Актриса украсила образ цепочкой с колье от Bulgari, а Тимоти красовался в ювелирном изделии от Cartier.

Известно, что образы для актеров придумал звездный стилист Зендеи Лоу Роуч. Именно он отвечал за все аутфиты актеров во время рекламного тура.



Образ Зендеи и Тимоти Шаламе / Фото Getty Images

Предыдущие образы Зендеи

Для показа в Мексике исполнительница главной роли в фильме "Дюна 2" выбрала коричневый аутфит от Bottega Veneta. Его создали специально для появления знаменитости на красной дорожке.



Зендея на показе в Мексике / Фото из инстаграма Warner Bros. Pictures MX

Во время презентации долгожданного сиквела "Дюны 2" режиссера Дени Вильнева в Лондоне, актриса еще больше сумела удивить поклонников. Она надела металлизированный футуристический костюм, который напоминает классические рыцарские доспехи. Изделие Зендея выбрала от бренда Thierry Mugler из коллекции 1995 года.



Зендея на премьере фильма "Дюна 2" в Лондоне / Фото Getty Images

Что известно о фильме "Дюна 2"

Съемки первой и второй части заняли примерно 6 лет. Дата выхода последней франшизы блокбастера постоянно менялась, впрочем зрители и критики, которые видели первые показы уже дают свои положительные отзывы. Премьера сиквела в Украине запланирована на 29 февраля 2024 года.