Это был сюрприз, – Зеленская объяснила, как они с Байден появились в сине-желтых туфлях

В рамках своего визита в США Елена Зеленская встретилась с супругами Байденов в Белом доме. Этот выход до сих пор обсуждают все соцсети, ведь первые леди надели туфли в цветах украинского флага. Как выяснилось, это совпадение, они не договаривались.

К визиту первой леди Украины в США президентская пара подготовилась тщательно. У Белого дома Елене Зеленской вручили букет подсолнухов с сине-желтой лентой, а с Джилл Байден у них сложился look в цветах украинского флага.

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Почему Зеленская и Байден появились в сине-желтых туфлях

Жена президента уверяет, что ни она, ни протоколы не договаривались о цвете обуви, это произошло случайно. Она патриотически скомбинировала бледно-желтое платье от Лилии Литковской с голубыми туфлями-лодочками, а Джилл Байден выбрала желтые. Очевидно, тоже учитывая украинскую символику.

Мы с ней были тоже приятно удивлены. Это был для нас обоих приятный сюрприз. Протоколы не могут об этом договариваться. Это вне протокола – договариваться о нарядах. Мне кажется, что она, наверное, знала, что если наденет что-то из наших цветов, это будет мне будет приятно, а я, как представительница Украины, хотела надеть украинские цвета,

– предполагает Елена Зеленская.

Первая леди Украины убеждена, что таким образом Джилл Байден еще раз публично продемонстрировала свою поддержку, сделала приятно всему нашему народу.

"Это еще раз добавляет, что дружба существует, и что они действительно нас поддерживают. Они хотели сделать нам приятно", – говорит Зеленская.

Елена Зеленская и Джилл Байден в сине-желтых туфлях / Фото из инстаграма первой леди Украины

Елена Зеленская и Джилл Байден в сине-желтых туфлях / Фото из инстаграма первой леди Украины

Смотрите, как это было

В Белом доме Елену Зеленскую Байдены принимали во вторник, 19 июля. Супруги организовали встречу с вице-президентом Камалой Гаррис, вторым джентльменом Дугласом Эмгоффом и частную беседу с Джилл Байден, которая и пригласила первую леди в США.

"Обычно считается, что у супругов первых лиц – только гуманитарные задачи. Но война показала – это не так. Наша сила не такая уж "мягкая". Мы многое можем, тем более вместе", – писала Зеленская в инстаграме, а после этого мощно выступила в Конгрессе США и попросила еще большее оружие.