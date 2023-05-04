Вышиванки Елены Зеленской: лучшие образы первой леди

18 мая украинцы будут праздновать День вышиванки. Этот день для нас особенно ценен, ведь с давних времен вышиванки являются нашим оберегом. Мы уже рассказали вам о любимых вышиванках Владимира Зеленского, а теперь разберем лучшие выходы в вышиванках первой леди Елены Зеленской.

Каждый образ Елены Зеленской просто безупречен. Она выбирает лаконичные костюмы или платья от украинских брендов в нейтральных цветах, а также примеряет вышиванки, которых достаточно много в ее гардеробе.

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Ко Дню вышиванки предлагаем посмотреть лучшие образы первой леди, в которых она популяризировала традиционный украинский наряд.

Белая вышиванка от Артема Климчука

В 2020 году Елена Зеленская примерила эффектную белоснежную вышиванку вышитую белыми нитками от украинского дизайнера Артема Климчука. В этой рубашке использованы элементы полтавской вышивки, символизирующие достаток и благополучие. Свой образ она дополнила белой карандашной юбкой от GUNIA Project.



Лучшие вышиванки Елены Зеленской / Фото с Instagram



Лучшие вышиванки Елены Зеленской / Фото с Instagram

На День Независимости первая леди снова надела эту вышиванку, впрочем, дополнила ее уже черной юбкой.



Лучшие вышиванки Елены Зеленской / Фото с Instagram

Вышиванка от Must Have

В красивой белой вышиванке с объемными рукавами с черными нитями Елена Зеленская встретилась с принцем Лихтенштейна в начале 2023 года. Свой look она дополнила черными брюками палаццо на высокой посадке с поясом от бренда Artem Klimchuk.



Лучшие вышиванки Елены Зеленской / Фото с Instagram

Платье-вышиванка от Gaptuvalnya

На Рождество Елена Зеленская надела роскошное черное платье с золотой вышивкой на рукавах. Первая леди выбрала вещь от ивано-франковского бренда Gaptuvalnya, который следует традициям вышивочного искусства. Платье, одетое Зеленским украшено орнаментом "Гранатова лоза", символизирующим благополучие.



Лучшие вышиванки Елены Зеленской / Фото с Instagram

Вышиванка от Etnodim

На встречу с украинскими родителями и детьми в Великой Британии Елена Зеленская надела особую вышиванку с воротником от украинского бренда Etnodim. На спинке и манжетах изображены фигурки людей, держащихся за руки, как символ семьи, единства. А в районе сердца вышита карта Украины.



Лучшие вышиванки Елены Зеленской / Фото с Instagram

Вышиванка от Артема Климчука

В 2020 году Елена Зеленская надела вышиванку от Артема Климчука, которую дизайнер создал по образцу вышивок из музейных архивов Днепропетровщины. Судя по выбору вышиванок, Климчук – один из самых любимых дизайнеров первой леди.



Лучшие вышиванки Елены Зеленской / Фото с Instagram