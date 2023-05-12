Где купить вышиванку для детей: лучшая подборка магазинов

18 мая в Украине отмечают День вышиванки. В этот день практически все – от детей до взрослых одевают вышитые рубашки. Если вы придерживаетесь этой традиции и хотите приобрести вышиванку для своего ребенка – предлагаем вам подборку онлайн-магазинов, в которых можно заказать вышитую рубашку для мальчика и девочки.

Современная детская вышиванка мало чем отличается от изделий для взрослых, пишет 24 Канал. Она так же практична и красива и сможет гармонично вписаться для праздничных дней.

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Детские вышиванки легко сочетать с костюмными брюками и джинсами для мальчиков и с юбочками для девочек. А вышитые платья для девочек позволят смотреться оригинально в особый день.

Разнообразие предложений детских вышиванок просто огромно. Рубашки выполнены с учетом всех модных тенденций с сохранившимися украинскими традициями. Они имеют такие же узоры, как и вышиванки для взрослых, наполненные сакральным значением. По верованию, вышитые рубашки защищают и оберегают от злого глаза.

Украинские бренды и онлайн-магазины предлагают вышиванки из натуральных тканей – хлопка или льна, с классической красно-черной вышивкой, цветной или благородную вышитую белым по белому. Кроме того, детские вышиванки приобрели современные черты и являются маленькими копиями вышиванок, которые создают для взрослых.

Вышитую рубашку ребенок сможет одеть не только в День вышиванки, но и на первое причастие, День знаний и последний звонок, День Независимости и другие религиозные праздники.

Мы составили подборку лучших интернет-магазинов и украинских брендов с вышиванками для детей, поэтому вы сможете выбрать то, что вам больше нравится.