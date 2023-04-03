5 самых популярных сумок сезона, которые носят все знаменитости

Звезды обожают сумки, поэтому их коллекция чуть ли не еженедельно пополняется новыми моделями, которые представляют мировые бренды. Но несмотря на это, у них все равно есть любимые аксессуары, которые носят чаще всего.

Знаменитости выбирают в этом сезоне сумки самых известных брендов – от Saint Laurent Es до Prada Moon. Весна богата не только трендовым нарядом, но и большим количеством сумок, которые просто невозможно обойти вниманием. На какие модели сумок стоит обратить внимание в весенне-летнем сезоне читайте дальше.

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Bottega Veneta Sardine

Если вы следите за моделью Кендалл Дженнер, то, наверное, знаете, что эта сумка является ее любимой. Модель из переплетенной кожи и металлической ручкой в форме рыбы нашла свое место в образах американки еще осенью. Кендалл до сих пор носит эту сумку, поскольку выглядит она действительно довольно эффектно.



Любимые сумки знаменитостей / Фото с Vogue

Miu Miu Pocket

С возвращением в моду брюк карго, массивные карманы нашли свое отражение не только на джинсах, но и на юбках и сумках. Модницы Алекса Чанг и Камилла Шарьер уже нашли для себя фаворитку сезона – сумку Pocket в форме багета с карманами.



Любимые сумки знаменитостей / Фото с Vogue

Saint Laurent Es

После несколько сезонной популярности на сумку багет, нам не очень привычно видеть аксессуары размера XL, впрочем они понемногу начинают набирать популярность. Креативный директор бренда Saint Laurent Энтони Вакарелло представил габаритную модель сумки, которая идеально подходит для путешествий или загородного отдыха, поскольку в ней можно поместить много вещей.



Любимые сумки знаменитостей / Фото с Vogue

Prada Moon

Эта сумка возвращает нас в моду нулевых. Миниатюрная сумка с металлической фурнитурой предложена Миучей Прадой в различных цветах. Этот аксессуар очень полюбила Хантер Шафер – трансгендерная модель и звезда сериала "Эйфория".



Любимые сумки знаменитостей / Фото с Vogue

Bottega Veneta Andiamo

Итальянский бренд может выделиться не только одной популярной сумкой в линейке, а сразу двумя. Кроме сумки Sardine, знаковым аксессуаром в этом сезоне стала модель Andiamo квадратной формы и с фирменными переплетениями. Это одна из самых практичных сумок на этот сезон.



Любимые сумки знаменитостей / Фото с Vogue