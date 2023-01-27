6 бюджетных покупок, с которыми вы будете выглядеть дорого: модные секреты

Не всегда для того чтобы выглядеть стильной и модной, нужно иметь много денег. Стоит лишь обладать вкусом одежды и следить за тем, что сейчас актуально. На каких вещах вам следует сделать ставку – читайте дальше.

Fashion 24 решил раскрыть несколько секретов и рассказать, благодаря какому наряду можно выглядеть дорого и создать wow-эффект.

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Атласное платье

Платье из атласа длины меди – отличный вариант для любого праздничного выхода. Зимой ее можно носить со свитером, а весной – с объемной рубашкой. Кроме того, такое платье хорошо сочетается не только с босоножками и туфлями, но и кроссовками.



Бюджетные вещи, которые выглядят дорого / Фото из Pinterest

Брюки палаццо

Такие штаны до сих пор не теряют своей популярности. Они эффектно смотрятся с водолазками, лонгсливами и футболками. Добавьте в свой гардероб брюки черного или серого цвета, которые сможете легко комбинировать с любым верхом.



Бюджетные вещи, которые выглядят дорого / Фото из Pinterest

Минималистичная сумка

Девушки любят иметь в своем гардеробе много сумок, однако рекомендуем остановить свой выбор на минималистичной модели черного цвета. Такой аксессуар вы сможете соединить с кэжуальным, классическим или романтическим образом.



Бюджетные вещи, которые выглядят дорого / Фото из Pinterest

Кожаная обувь

Часто окружающие обращают внимание на нашу обувь. Кроме того, что оно всегда должно быть опрятным, следует позаботиться о том, чтобы оно было качественным. Такая обувь прослужит вам несколько лет, и вам не придется каждый сезон искать что-то новое.



Бюджетные вещи, которые выглядят дорого / Фото из Pinterest

Трикотажный костюм

Этой зимой популярности приобрели трикотажные костюмы, состоящие из стильного свитера и брюк. Они хорошо подходят к нашим дубленкам, а весной прекрасно сочетаются с кроссовками и кожаной курткой.



Бюджетные вещи, которые выглядят дорого / Фото из Pinterest

Аксессуары

Даже самые простые украшения в стиле минимализм способны идеально завершить ваш образ. Делайте ставку на лаконичные аксессуары – серьги, цепочки с кулонами, браслеты и кольца.



Бюджетные вещи, которые выглядят дорого / Фото из Pinterest