Три вещи, которые помогут вам дорого выглядеть: роскошная подборка

Чтобы произвести впечатление на окружающих, стоит иметь в гардеробе несколько вещей, которые будут выделять вас из толпы. Каждая девушка хочет выглядеть на максимум, поэтому мы расскажем, как одеться, чтобы выглядеть красиво, стильно и дорого.

Вам не нужны очень дорогие вещи, чтобы роскошно смотреться, пишет 24 канал. Обратите внимание всего лишь на 3 элемента гардероба, которие автоматически создаютэффектный образ.

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Стиль – это больше, чем мода. Именно ваш стиль делает вас уникальным. Откажитесь от паеток, асимметричных вещей и бантиков. Это хоть и модно, впрочем, не даст вам такого роскошного эффекта, как несколько вещей, которые создают элегантный вид.

Жакет

Такая вещь как жакет – уже давно начала составлять основу наших образов. Мы совмещаем его с джинсами, юбками и платьями. Выбирайте модель размера оверсайза, минималистичного кроя и в нейтральных цветах. Дорого всегда смотрятся белые, серые и черные жакеты. Впрочем, если хотите цвета – не отказывайте себе в этом удовольствии.

Обувь на каблуке

Туфли или босоножки на каблуке всегда выглядели стильно и эффектно. Советуем обращать внимание на остроносые модели на примере обуви Леони Ганне, на минималистичник туфли из замши или интересные босоножки в нежных цветах.

Брючный костюм

Универсальный брючный костюм должен быть в гардеробе у каждой девушки. Во-первых, он однозначно дорого смотрится. Во-вторых, вы сможете сочетать жакет и джинсы с разными нарядами. Впрочем, не стоит покупать костюм с приталенным жакетом или узкими брюками. Сделайте ставку на маскулинный крой блейзера и штаны палаццо.