Встречаем Новый год в пижаме с тиграми: роскошный образ показывает Жюли Феррери

Французская инфлюенсер Жюли Феррери часто делится со своими поклонниками модными образами. Девушка следит за трендами, поэтому постает перед камерами в актуальных аутфитах. Недавно модница показала стильный образ в пижаме с тиграми.

Архитектор из Корсики помимо своей основной занятости, обожает красивую одежду и моду. Именно поэтому она часто выгуливает очень интересные аутфиты, которыми вдохновляются модницы со всего мира.

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2022 год пройдет под эгидой Водяного или Голубого Тигра. Жюли раньше показывала безупречный аутфит в голубых цветах, а теперь примерила эффектную пижаму с тиграми, которая идеально подойдет для домашнего празднования или для похода в ресторан.

Модная инфлюенсер примерила черную шелковую комбинацию с тропическим принтом от бренда L’agence. Среди листьев пальм дизайнеры добавили много тигров – главный символ будущего года.

Роскошный образ Жюли дополнила черными туфлями с золотистым квадратным носком бренда Saint Laurent. Инфлюенсер распустила волосы и добавила несколько аксессуаров: минималистическое колье на шею и браслет-цепочку на руку.

Роскошный образ Жюли Феррери / Фото с инстаграма инфлюенсера

Роскошный образ Жюли Феррери / Фото с инстаграма инфлюенсера