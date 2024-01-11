Вспоминаем стиль Керри Брэдшоу: скоро в тренде снова будут капри

Короткие брюки длиной примерно до середины голени во все времена имели ожесточенных критиков. Но для любителей капров есть хорошие новости – в 2024 году они снова будут в тренде.

На подиумы и в соцсети модниц вернулись "нулевые", а значит, и капри. Пора вспомнить стиль Керри Брэдшоу и Рэйчел Грин и подумать над тем, чтобы ввести короткие штаны в весенний гардероб.

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Но как стилизовать столь противоречивые штаны? Приблизительно так же, как и леггинсы. Влиятельные фэшн-лица сочетают трикотажные штаны с повседневными базовыми вещами – мешковатыми футболками, майками и жакетами большого размера.



Как стилизовать капри / Фото: FREE PEOPLE



Как стилизовать капри / Фото: TOPSHOP

Есть также другая успешная формула: квадратный блейзер, белая футболка, капри и мюли на каблуках.



Как стилизовать капри / Фото: URBAN OUTFITTERS



Как стилизовать капри / Фото: URBAN HOUSE OF CB

Также стилизовать можно с мешковатым джемпером и кроссовками или босоножками.



Как стилизовать капри / Фото: MS COLLECTION