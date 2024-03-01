Исторический номер: Vogue представил обложку о войне

Украинское издание Vogue выпускает печатный номер с особой обложкой. Глянец представлен фотосессией британского фотографа Бретта Ллойда с украинской моделью Кариной Мазяр и кадетами киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

Известный фотограф дважды приезжал в Украину, был в Харькове, Киеве, у линии фронта в Константиновке, неподалеку Купянска и в Торецке. Бретт Ллойд снимал для таких известных глянцев как Dior, Louis Vuitton, Moncler, Calvin Klein и Fendi. Теперь в подборке его работ – украинские военные, ветераны, медики, студенты, священники, актеры и просто гражданские.

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"Среди всего бедствия войны я встретил столько добрых и талантливых людей. Это невероятно – какая насыщенная и бурная жизнь в Украине. Я хочу, чтобы международная аудитория это увидела", – рассказал фотограф.

Героиней диджитал-обложки Vogue Ukraine Edition 5 стала 21-летняя Оксана Рубаняк с позывным "Ксена", которая является командиром взвода одной из бригад Сухопутных войск Вооруженных Сил.

"В гражданской жизни Оксана работала в Ивано-Франковском городском совете, была поэтессой и общественной активисткой. 24 февраля 2022 года она присоединилась к Добровольческому формированию Ивано-Франковской территориальной общины, а чуть позже вошла в ряды Вооруженных Сил – и стала единственной женщиной-пулеметчицей взвода 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев", – говорится в инстаграм-сообщении Vogue.

Редакция Vogue отмечает, что новый выпуск о стране, которая отстаивает свою свободу, лелеет творческие таланты и заявляет о себе в мире модной и культурной дипломатии. На страницах издания вы найдете истории об украинцах, которые меняют индустрию и мир.

Дизайнер Светлана Бевза с нью-йоркского подиума рассказывает о наших культурных кодах. Ритейлер Христя Храновская проводит в главных европейских политических институтах выставки дневников детей, переживших оккупацию. Меценатка Татьяна Веревская помогает молодым академическим музыкантам развивать талант и бороться за премии на главных конкурсных площадках мира. Кураторы Виктория Бавыкина и Максим Горбацкий впервые в истории украинского павильона привлекают художников к участию в биеннале в Венеции.

Также в издании представлен фотопроект "Корни", который посвятили теме семьи и любви. Презентовать новый журнал будут 3 марта в рамках официальной программы Недели моды в Париже. Кроме того, там пройдет выставка Vogue Ukraine Showcase. На ней будет представлена экспозиция работ украинских дизайнеров и лимитированная сувенирная коллекция украинского Vogue. Часть прибыли от продаж будет направлена в фонд "Ветеранка", с которым сотрудничает издание.