Исторический номер: британский Vogue посвятил пурпурную обложку в память о Елизавете II

Британский глянец Vogue посвятил ноябрьский номер в память о королеве Елизавете II. Издание выйдет полностью с пурпурным фоном Royal Purple, который ассоциируется с королевской властью и богатством.

За свою 106-летнюю историю британский лоск Vogue застал смерть трех монархов: Георга V, Георга VI и Елизавета II.

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Свой ноябрьский номер глянец решил посвятить Елизавете II, отдав таким образом ей свое уважение и память. Пурпурный оттенок издревле ассоциировался с королевской властью, а натуральный фиолетовый краситель всегда считался одним из самых дорогих.

В XVI веке Елизавета I запрещала носить всем пурпур, кроме близкого окружения, а Елизавета II во время своей коронации прошла через Вестминстерское аббатство в мантии, состоявшую из 22 метров пурпурного велюра.

Главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул рассказал, что как человек, родившийся в британской колонии, он испытывает смешанные чувства к монархии. Он понимал, что вместе с королевой страна прощается с "Великобританией прошлого". После ее смерти британцы почувствовали себя по-другому, потому что с уходом Елизаветы пошли и воспоминания об их детстве и детстве их родителей — последней связи с XX веком.



Ноябрьский номер британского глянца / Фото из Vogue

В выпуске за декабрь 1947 года, посвященном свадьбе принцессы Елизаветы и герцога Эдинбургского, была подушка из пурпурного бархата.



Исторический глянец с пурпурным цветом подушки / Фото из Vogue



Первая королевская пурпурная обложка в честь чествования покойного короля Георга V / Фото с Vogue



Глянец был посвящен смерти короля Георга VI в 1952 году.