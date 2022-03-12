Вместо сумок и рюкзаков: на какие вещи перешел бренд HARDRIDE из-за войны в Украине
Источник:"Український свідок"
Украинский бренд HARDRIDE "завязал" с тактическим снаряжением и пять лет шил только гражданские вещи, но время диктует новые правила. Поэтому в войну вместо сумок и рюкзаков в столичном цехе производят честриги – жилеты с карманами.
Киевский бренд HARDRIDE вернулся к тому, что умеет делать лучше всего. Из-за войны он принялся шить разгрузки и подсумки для украинских военных. Все снаряжения делают максимально функциональными и комфортными, чтобы быстро снять и одеть.
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"Мы делаем честриги для того, чтобы можно было бойцам территориальной обороны положить свои патроны, рацию, воду, прицепить гранаты. Шесть карманов, можно поставить четыре магазина, которые всем выдали в военкомате", – рассказал основатель компании Черемис Владимир.
Жилеты, которые HARDRIDE шьет для военных / Скриншот с видео
Держитесь, ребята! Все будет хорошо! Мы победим всех. Мы сильны, с нами весь мир цивилизованный. Скоро все закончится, нам нужно будет восстанавливать страну заново
– оптимистично добавили работники HARDRIDE.
Напомним, звездный дизайнер Андре Тан тоже переквалифицировался в войну. Сейчас вместо стильных платьев для украинских модниц он шьет бронежилеты, одежду и белье для ВСУ.