Девушка Леонардо Ди Каприо открыла показ Chanel: как она выглядела

Итальянская модель и возлюбленная Леонардо Ди Каприо открыла показ коллекции Модного дома Chanel. Виттория Черетти появилась в роскошном наряде и эффектном аксессуаре на волосах.

26-летнюю девушку голливудского актера Леонардо Ди Каприо пригласили стать главной звездой новой кутюрной коллекции, пишет Fashion 24.

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Показ посетили знаменитые звезды Наоми Кэмпбелл, Ванесса Паради, Кира Найтли, Мишель Уильямс и многие другие селебретиз. Однако в Парижской опере внимание всех приковала Викттория Черетти, которая открыла роскошный показ.

Виттория Черетти на показе Chanel

Итальянская модель появилась перед гостями в белом кружевном боди и черных классических босоножках на каблуках. Главной изюминкой ее образа стала эффектная черная накидка с жабо у шеи, которая добавляла наряду особой драматичности.

Стилисты зачесали волосы в хвост и дополнили его объемным бантом. На подиум девушка вышла с естественным макияжем, который только подчеркнул ее красоту.



Невероятный образ Виттории Черетти / Фото из инстаграма модели

Новая кутюрная коллекция полна красивыми бантами в образах и бантиками на наряде, которые украшали значительную часть коллекции. Виттория Черетти является востребованной моделью и присутствует на многих показах известных брендов.

Что интересно, на презентацию новой коллекции пришла Камила Морроне, которая является большой поклонницей бренда. Пара разошлась летом 2022 года после 4 лет отношений.

Об отношениях Виттории Черетти и Леонардо Ди Каприо стало известно в прошлом году, когда пару застали за поцелуем на Ибице. Вместе пара появляется на светских событиях крайне редко.