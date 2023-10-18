Вишнево-красный оттенок – большой тренд осени: интересная подборка

Красный считается самым популярным цветом осени, впрочем, сейчас на модную арену выходит специфический красный оттенок. Если хотите приобрести интересный наряд на этот сезон выбирайте для себя вишнево-красный.

Делайте главную ставку на сумки, обувь, платья, пальто и трикотаж. Цель этого оттенка состоит в том, чтобы показать, что осенняя мода может быть не только черной, коричневой или серой, но и других цветов, чтобы оживить образы.

Читайте также Цветные колготки – тренд осени 2023 года: их будут носить все

С помощью красного оттенка можно создать немало эффектных образов. Самой ярой поклонницей красного является Кендалл Дженнер, так что если вы ищете образы для вдохновения – можете поискать ее последние аутфиты.

Также красный удачно стилизует в своих осенних образах Рианну. К длинному серому пальто и черным сапогам она добавила вишневую плетеную сумку от Bottega Veneta.

Вишнево-красный оттенок заполонил дизайн аксессуаров таких брендов как Acne Studios, Altuzarra, Hermès и Chloé. Бренд Jacquemus на модном шоу в Версале своими абсолютными героями сделала три цвета – белый, черный и вишневый.



Вишневый – самый модный оттенок осени / Фото Vogue

Насыщенный вишневый цвет всегда пользовался спросом среди аристократов и присутствовал в одежде многих королевских персон. Вы можете проследить за тем, как часто вишневое одевала королева Елизавета. Также этот оттенок часто носит Кейт Миддлтон.

На осень советуем делать ставку на вязаные свитера, свитшоты, лонгсливы, водолазки и аксессуары в вишневом оттенке.