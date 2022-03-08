Виктория Бекхэм поддержала украинских женщин и детей, пострадавших от войны

Знаменитая британская дизайнерша Виктория Бекхэм в Международный женский день поддержала всех украинских женщин и детей, пострадавших от вражеских рук окупантов.

Известный дизайнер одноименного бренда Victoria Beckham поддержала украинок в своем инстаграмме. Жена знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма опубликовала фото с синим небом и желтым рапсом. Ежегодно в период цветения природа объединяет эти цвета, создавая государственный флаг Украины.

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За инстаграмм-страницей дизайнера следит почти 30 миллионов поклонников со всего мира. Знаменитость выделила отдельный пост и выразила поддержку в Международный женский день.

В этот Международный женский день я хотела воспользоваться возможностью поддержать женщин и детей, которые сейчас нуждаются в нашей поддержке, пострадавших от разрушительной войны в Украине. Сегодня в моих сторисах я делюсь некоторыми организациями, которые оказывают важную помощь и поддержку пострадавшим,

– написала Виктория Бекхэм.

8 марта впервые с момента российского вторжения на территорию Украины Джилл Байден поддержала украинский народ. Ранее это делал только ее супруг – президент США Джозеф Байден. Первая леди Америки опубликовала обращение ко всем женщинам мира, где поблагодарила их за их смелость и голос, который они подают из народа.



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