Виктория Бекхэм поддержала украинских женщин и детей, пострадавших от войны
Источник:инстаграмм Виктории Бекхэм
Знаменитая британская дизайнерша Виктория Бекхэм в Международный женский день поддержала всех украинских женщин и детей, пострадавших от вражеских рук окупантов.
Известный дизайнер одноименного бренда Victoria Beckham поддержала украинок в своем инстаграмме. Жена знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма опубликовала фото с синим небом и желтым рапсом. Ежегодно в период цветения природа объединяет эти цвета, создавая государственный флаг Украины.
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За инстаграмм-страницей дизайнера следит почти 30 миллионов поклонников со всего мира. Знаменитость выделила отдельный пост и выразила поддержку в Международный женский день.
В этот Международный женский день я хотела воспользоваться возможностью поддержать женщин и детей, которые сейчас нуждаются в нашей поддержке, пострадавших от разрушительной войны в Украине. Сегодня в моих сторисах я делюсь некоторыми организациями, которые оказывают важную помощь и поддержку пострадавшим,
– написала Виктория Бекхэм.
8 марта впервые с момента российского вторжения на территорию Украины Джилл Байден поддержала украинский народ. Ранее это делал только ее супруг – президент США Джозеф Байден. Первая леди Америки опубликовала обращение ко всем женщинам мира, где поблагодарила их за их смелость и голос, который они подают из народа.
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