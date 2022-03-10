Victoria's Secret закрывается в России: в очереди за трусами стоят даже мужчины

Популярный бельевой бренд Victoria's Secret останавливает свою деятельность в России. Все магазины закрываются, а онлайн-заказы больше не будут доставляться в РФ. В этой связи россияне массово бросились в магазины за последними покупками.

На сайте бренда появилось официальное заявление о закрытии бельевых магазинов.

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Известно, что все оформления, которые были сделаны до 9 марта 2002 года будут доставлены в Россию, впрочем интернет-магазины и все розничные магазины полностью прекращают свою работу.

Victoria's Secret присоединились ко многим международным компаниям и брендам, прекратив работу на России в связи с полномасштабным наступлением оккупантов на мирную Украину, циничную бомбардировку жилых домов и убийство ни в чем невинных людей и детей.

Бренд Victoria's Secret наиболее популярен благодаря коллекциям нижнего белья. После сообщения о закрытии, россияне массово бросились в магазин скупать оставшиеся товары. В огромной очереди за бюстгальтерами и трусами стояли даже мужчины.

Ранее россияне уже показывали свою ненасытность в последний день работы магазина IKEA. Кроме бешеных очередей, сетью разлетелось видео, на котором две женщины чуть не дрались за сковородку.



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