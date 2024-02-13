Образы, которые переживут тренды: что вам точно нужно иметь в гардеробе этой весной

Микротренды окружили нас в соцсетях и на полках масс-маркета, но они будут актуальными лишь короткое время. Конечно, отказываться от них мы не советуем, но обязательно стоит пополнять шкаф и теми нарядами, которые вы сможете смело надеть через несколько лет.

Перед тем, как покупать вещи в трендовых принтах и ультрамодных покроях, удостоверьтесь, что у вас есть базовые вещи. Универсальные и такие, которые вы сможете легко совместить между собой, чтобы создать множество аутфитов. Когда будете составлять гардероб на весну, то в первую очередь обратите внимание именно на них.

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Чтобы проще было понять, что выбирать для вневременного набора вещей, 24 Канал предлагает подборку актуальных и простых образов инстаграм-инфлюенсерок. Эти луки были, есть и будут модными еще не один сезон.

Блейзер + джинсы + лоферы

Черный блейзер расслабленного кроя, пара вечных прямых синих джинсов и лоферы – это ансамбль, который вы точно будете видеть каждый день на улицах. И он не теряет своей привлекательности уже долгое время.

Набор "двойка" + слингбэки

Жилеты – это бесспорно тренд. Но в то же время это и часть классического стиля, который всегда можно удачно ввести в повседневный образ. А босоножки с открытой пяткой, закрытым носком и тонким ремешком, фиксирующим туфли на пятке, не теряют популярности уже несколько сезонов. Это однозначно те вещи, в которые стоит инвестировать.

Кашемировый джемпер + мини-юбка + сапоги

Образ, который очень любят модницы Лондона. Все три позиции этого лука – это база, которая будет выручать вас постоянно. Это также очень универсальный аутфит: он подойдет и для работы в офисе, и для посиделок в кафе.

Джемпер + джинсы + замшевая сумка

Понятно, что джинсы являются основой многих образов. Однако в этом случае имеет значение не столько сам деним, сколько цвет. Белой одежды становится все больше, и не только в виде летних платьев. Сочетание белого трикотажа, белых джинсов и коричневой замшевой сумки выглядит свежим и актуальным, но одновременно и классическим.

Тренч + кардиган + широкие брюки

Тренчей вокруг много, но вопрос в том, как вы их застилизируете. Обратите внимание на кардиган и футболку под расщепленным плащом. Элегантное сочетание, которое сделает обычный лук с тренчем значительно интереснее.

Кожаная куртка + прямое платье + Мэри Джейн

Кожаная куртка – это уже много лет обязательная вещь в гардеробе модниц. Ее можно носить со всем: от леггинсов до юбок и платьев. Ищите удлиненные байкерские формы – они наиболее актуальны. Завершите лук балетками Мэри Джейн.

Рубашка Оксфорд + джинсы

Вы можете подумать, что оксфордская рубашка была создана в Оксфорде, но вы ошибаетесь. На самом деле ее создала в Шотландии швейная компания, которая назвала серию рубашек в честь самых престижных университетов страны, пытаясь закрепить доверие к себе. Идея сработала, и вскоре оксфордская рубашка проникла в деловой мир Европы.

Однако сейчас синие воротнички являются всеобщим фаворитом среди модников. Носят такой верх они чаще всего с джинсами.