Вельветовые штаны – тренд 2023 года: стильные примеры

В этом году вельвет быстро возвращается в моду. Инфлюэнсеры все чаще примеряют на себе штаны, которые будут актуальны в 2023 году.

Благодаря вельветовым штанам можно удачно добавить акценты к монохромным образам. Кроме того, такие брюки отлично подходят для холодного и демисезонного периода, поскольку в них удобно, тепло и комфортно.

Читайте также Самые модные брюки сезона – камуфляжные: как их носят мировые знаменитости

Прежде вельвет был неотъемлемой частью мужского гардероба в стиле преппи, но впоследствии его значение в образах переосмыслили, поэтому он стал частью образов и для мужчин, и для женщин.

Мы привыкли наши базовые аутфиты завершать классическими, голубыми джинсами. Впрочем, пара вельветовых штанов станет хорошей альтернативой, которая внесет нотку разнообразия в ваш аутфит.

Вельветовые штаны – это тоже классика, которая время от времени возвращается в наш гардероб. Если вам кажется, что фактурная ткань тяжела в стилизации, то не переживайте, поскольку такие брюки достаточно легко соединить и с блузами и обычными свитерами.

Французская инфлюэнсерша Жюли Феррери создает монохромный салатовый образ на основе вельветовых брюк и теплого свитера. А вот эффектный образ с коричневыми широкими брюками она завершает роскошной блузой с бантом зеленого цвета.

Британская модница Алисия Родди черные вельветовые брюки дополняет салатовым свитером.

Тренд на вельветовые штаны, дошедший до нас с 70-х годов, имеет вневременное обаяние и легкий в стилизации. Когда-то вельвет в своих гардеробах активно носила Джейн Биркин.

Если хотите создать свой look полностью вельветовым – делайте ставку на костюм. Со временем вы сможете комбинировать брюки с другим верхом, а жакетом дополнять джинсы или юбки.