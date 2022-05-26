Вакарчук в вышиванке принял участие во флешмобе, чтобы собрать деньги на беспилотник
Источник:фейсбук Святослава Вакарчука
Святослав Вакарчук принял участие во флешмобе "Вышиванка победы". Украинские знаменитости объединились, чтобы собрать средства для беспилотника, который жизненно необходим нашей армии.
Лидер группы "ОЭ" Святослав Вакарчук опубликовал видеоролик в своем фейсбуке. Он принял эстафету от писателя Сергея Жадана и надел вышиванку.
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Вакарчук вместе со всеми другими знаменитостями пытается помочь студентам харьковской академии лидерства собрать на беспилотник с тепловизором для харьковской 92-й отдельной механизированной бригады им. Ивана Сирко. Изделие стоит достаточно дорого – 27 тысяч евро. Чтобы ускорить процесс, известные люди Украины объединяются, чтобы беспилотник добрался до наших бойцов в ближайшие дни.
Святослав Вакарчук отметил, что вышиванка, которую он одел – не его, а студента Андрея из Харькова, который вместе с друзьями решил сделать доброе дело – собрать деньги для легендарной бригады, которая уже защитила Харьков и сейчас отбивает врага на границах Харьковской области.
Я думаю, что вместе мы сделаем с вами большое дело,
– резюмировал музыкант.
Акция продлится до 10 июня. "Звездная" вышиванка достанется тем, кто удостоит самую большую сумму.
Святослав Вакарчук передал эстафету флешмоба "Вышиванка победы" своему другу и телеведущему Дмитрию Комарову.
Как принять участие в розыгрыше
- Осуществить платеж и задонатить деньги за вышиванку можно по этой ссылке .
- Поставить в комментариях "+", если вы участвуете в розыгрыше.
- 10 июня на странице Украинской академии лидерства состоится подведение итогов.
- За самый большой вклад студенты отправят вышиванку ее новому владельцу!
Святослав Вакарчук в войну
Украинский исполнитель Святослав Вакарчук ездит по опасным регионам страны и дает концерты.
В апреле в киевском метро "Океан Эльзы" устроил для волонтеров, медиков и военных благотворительный концерт. Его основная цель – благотворительность. Группа решила собрать и перечислять средства на нужды украинских детей, пострадавших во время войны.
Также лидер группы "ОЭ" посетил позиции одесских морских пехотинцев из 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского и выступил перед ними с небольшим концертом.
В общем, за время войны Святослав Вакарчук объездил с концертами чуть ли не всю Украину. Он уже пел для военных, волонтеров, медиков, а 13 мая исполнил свои хиты для работников Чернобыльской АЭС .