Иссей Миякэ является одним из самых знаменитых дизайнеров в мире. Умер основатель японского бренда Issey Miyake из-за длительной болезни, с которой модельер боролся 2 года. Причиной смерти стала злокачественная опухоль печени (гепатоцеллюлярная карцинома).

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Японские СМИ пишут, что Иссей Миякэ скончался 5 августа 2022 года. Издание The Business of Fashion отмечает, что по завещанию дизайнера не будет ни публичных похорон, ни прощальной церемонии.

Что известно о жизни дизайнера Иссея Мияке

Иссей Миякэ родился 22 апреля 1938 года в Хиросиме и стал свидетелем американской ядерной бомбардировки города. В момент взрыва ему было 7 лет. Маленький мальчик потерял родителей и всех родственников.

Учебу получал в Токио, в университете искусств Тама, а впоследствии переехал работать в Париж и Нью-Йорк. Миякэ был ассистентом знаменитого Юбера Живанши. Вернувшись домой в Токио в 1970 году, он основал студию дизайна, ставшую всемирно известным брендом Issey Miyake.



Иссей Миякэ в молодости

Иссей Мияки обожал простой крой и практичность вещей. Уже через 10 лет после основания бренда, он поехал презентовать свою коллекцию на Неделю моды в Париже. Дизайнер не вдохновлялся европейской модой, только японской и ее традициями. Он вдохновлялся японскими зонтиками, самурайскими доспехами, традиционными фонариками, оригами и кимоно.

В конце 1980-х годов дизайнер изобрел специальную технику плесени ткани, которая после термической обработки сохраняла текстуру и форму. За это кутюрье был награжден французским Орденом почетного легиона и получил степень доктора в лондонском королевстве колледжа искусств.



Умер японский дизайнер Иссей Миякэ

Иссей Миякэ отличался от многих дизайнеров тем, что проводил показы в бассейне, гимнастическом зале или на спортивном стадионе. Также его одежду демонстрировали не только юные девушки, но и женщины в возрасте от 60 до 93 лет.

Модельер создал ключевые наряды для основателя Apple Стива Джобса. Он сшил для него черную водолазку, в которой постоянно появлялся знаменитый изобретатель.

Кроме наряда, бренд Issey Miyake выпуска духов, включая появившийся в начале 1990-х L'Eau d'Issey – один из самых популярных ароматов десятилетия.

В 2007 году Мияке покинул пост главы своего Модного дома, однако продолжал следить за общим направлением его работы.



Умер японский дизайнер Иссей Миякэ