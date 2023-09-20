Базовые украшения, которые никогда не выйдут из моды: лучшая подборка
Аксессуары задают тон вашему образу и оказывают большое влияние на ваш образ. Если наряд является основой вашего гардероба, то украшения придают вашим аутфитам индивидуальность.
Выбирайте этой осенью изысканные и элегантные украшения, пишет 24 Канал. Тенденции в области ювелирных украшений сохраняются дольше тенденций в одежде. Инвестируйте этой осенью в украшения, которые вы любите носить, и они прослужат вам не один сезон.
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Жемчужины
Жемчужины властвуют на ювелирной сцене уже достаточно давно. Знаменитые бренды из сезона в сезон доказывают на подиумах, что эта тенденция до сих пор остается актуальной.
Украшения, которые никогда не выйдут из моды / Фото Pinterest
Камешки
Минималистичные пусеты смогут довершить любой ваш образ, поэтому одевайте красивые серьги с камешками к различным базовым аутфитам.
Украшения, которые никогда не выйдут из моды / Фото Pinterest
Кольца
Такие кольца на ухе придадут вашему образу эффектности. Они не теряют популярности, так что можете смело добавлять их к платьям с сапогами или офисным образам.
Украшения, которые никогда не выйдут из моды / Фото Pinterest
Кафы
В последнее время в моде очень прижились кафы, красиво смотрящиеся на ухе. Они легко одеваются и придают образу невероятной изюминки.
Украшения, которые никогда не выйдут из моды / Фото Pinterest
Кольцо
Минималистичные кольца с камешком всегда будут актуальными и не выйдут из моды. Выбирайте кольца из серебра или золота, у которых нет срока годности.
Украшения, которые никогда не выйдут из моды / Фото Pinterest
Часы
Немалую роль в образе играют часы. В 2023 году в моде квадратный циферблат серебряного цвета. Впрочем, золотые часы не покидают модных трендов, поэтому можете выбирать их также.
Украшения, которые никогда не выйдут из моды / Фото Pinterest