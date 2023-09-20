Базовые украшения, которые никогда не выйдут из моды: лучшая подборка

Аксессуары задают тон вашему образу и оказывают большое влияние на ваш образ. Если наряд является основой вашего гардероба, то украшения придают вашим аутфитам индивидуальность.

Выбирайте этой осенью изысканные и элегантные украшения, пишет 24 Канал. Тенденции в области ювелирных украшений сохраняются дольше тенденций в одежде. Инвестируйте этой осенью в украшения, которые вы любите носить, и они прослужат вам не один сезон.

Читайте также Главные антитрендовые аксессуары: какие вещи делают образ дешевым

Жемчужины

Жемчужины властвуют на ювелирной сцене уже достаточно давно. Знаменитые бренды из сезона в сезон доказывают на подиумах, что эта тенденция до сих пор остается актуальной.



Украшения, которые никогда не выйдут из моды / Фото Pinterest

Камешки

Минималистичные пусеты смогут довершить любой ваш образ, поэтому одевайте красивые серьги с камешками к различным базовым аутфитам.



Украшения, которые никогда не выйдут из моды / Фото Pinterest

Кольца

Такие кольца на ухе придадут вашему образу эффектности. Они не теряют популярности, так что можете смело добавлять их к платьям с сапогами или офисным образам.



Украшения, которые никогда не выйдут из моды / Фото Pinterest

Кафы

В последнее время в моде очень прижились кафы, красиво смотрящиеся на ухе. Они легко одеваются и придают образу невероятной изюминки.



Украшения, которые никогда не выйдут из моды / Фото Pinterest

Кольцо

Минималистичные кольца с камешком всегда будут актуальными и не выйдут из моды. Выбирайте кольца из серебра или золота, у которых нет срока годности.



Украшения, которые никогда не выйдут из моды / Фото Pinterest

Часы

Немалую роль в образе играют часы. В 2023 году в моде квадратный циферблат серебряного цвета. Впрочем, золотые часы не покидают модных трендов, поэтому можете выбирать их также.



Украшения, которые никогда не выйдут из моды / Фото Pinterest