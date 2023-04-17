В стиле кэжуал: 10 украинских брендов, создающих повседневную одежду

Одежда в стиле кэжуал – это удобные и непринужденные вещи для повседневной жизни. Зарождаясь как менее формальный вид офисного дрескода, сегодня кэжуал трансформировался в полноценный образ жизни: это не канонический набор определенных фасонов или стилевых признаков. Это набор одежды, обуви и аксессуаров, которые подходят каждый день.

Современные кежуальные гардеробы могут миксовать вещи в спортивной, классической, офисной или любой другой стилистике. Главное, чтобы они дарили комфорт и легкость. И, конечно же, закрывали потребности вашей ежедневной жизни, как бы вы ее ни проводили: на работе или дома, на детской площадке или в баре с друзьями.

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Где же искать одежду для кэжуальных образов? Вместе с проектом Все.Свои мы подготовили подборку украинских брендов, создающих вещи в стиле кэжуал.

UVALI

Бренд производит трикотажную одежду: спортивные костюмы, свитшоты, футболки. Свободные фасоны и простой крой сочетает с яркими цветами и принтами. Бренд представил повседневную одежду с патриотической символикой в цветах, принтах или надписях. Для себя мы выбрали желтый костюм на каждый день: для прогулок по городу и отдыху.



Наряды в стиле кежуал от украинских брендов / Фото из "Все. Свои"

IK brand

В линейке этого бренда можно найти комфортную одежду с интересными деталями для акцентных повседневных образов. Здесь есть рубашки-трансформеры, джинсовки, бомберы, лонгсливы и многое другое. Наш выбор в IK brand – джинсовые куртки свободного кроя, украшенные сердечками и цветами ручной работы.



Наряды в стиле кежуал от украинских брендов / Фото из "Все. Свои"

J. Cook

Мужские и женские базовые футболки хорошего качества – основа гардероба для любого, независимо от образа жизни. Именно такие есть у J. Cook: разных цветов с принтами или однотонными. Базовые модели делаем "фоном", на котором будем выстраивать образ с помощью второго слоя или аксессуаров. А принтованные станут акцентом всего лука. В этот раз мы выбрали несколько базовых футболок в сдержанных цветах: для себя и своих партнеров.



Наряды в стиле кежуал от украинских брендов / Фото из "Все. Свои"

Wool Happen

Это тот случай, когда кэжуальная удобная одежда может быть яркой! Ищите от этого бренда нетривиальные костюмы из мягкого вязаного трикотажа: с брюками и юбками. А также платья и топы, кардиганы и свитера, лонгсливы и водолазки. Наш выбор в Wool Happen – вязаные трикотажные костюмы. Присмотритесь к сочному и свежему зеленому оттенку – именно то, что нужно на весну.



Наряды в стиле кежуал от украинских брендов / Фото из "Все. Свои"

Light.ua

И еще немного о костюмах: это идеальные «жители» кэжуальных гердеробы, потому что они не нуждаются в дополнительных дополнениях, а создаю уже готовый образ. Light.ua в ассортименте имеет спортивные, трикотажные и легкие летние костюмы: мы выбрали для себя клетчатый комплект с шортами для комфорта на весь день.



Наряды в стиле кежуал от украинских брендов / Фото из "Все. Свои"

Minimalista

Стиль кэжуал предполагает, что ваши вещи будут иметь высокую комбинаторность и подойдут практически ко всему гардеробу. Удобная и легкая одежда на весну и лето, которую можно дополнять каждый раз другим вторым слоем и аксессуарами. Идеально сочетается с пиджаками и тренчами, бомберами и жилетами.

Наряды в стиле кежуал от украинских брендов / Фото из "Все. Свои"

No Title

В любой непонятной ситуации одеваешь джинсы и лонгслив — и у тебя стильный удобный аутфит! Это неписаное правило кэжуального гардероба от бренда No Title. Именно у него мы выбрали джинсы хорошего кроя и полосатый трикотажный лонгслив. Это базовые вещи, беспроигрышно сочетающиеся между собой.



Наряды в стиле кежуал от украинских брендов / Фото из "Все. Свои"

NOTICA

Еще одна безотказная комбинация в кэжуальном гардеробе – это лосины с топом. И она не только для тренировок! В повседневной жизни лосины прекрасно комбинируются с кроссовками и кедами, лоферами и балетками, свитшотами, футболками и бомберами, кардиганами и пиджаками. А дополнительные аксессуары подчеркнут ваш комфортный образ. Вилл этого бренда мы выбрали комплект из лосинов и оливкового топа.



Наряды в стиле кежуал от украинских брендов / Фото из "Все. Свои"

Hate Date

Жакеты прекрасно вписываются в стилистику кэжуала, гармонично дополняя базовые футболки, платья, рубашки, трикотаж. Благодаря лаконичному силуэту пиджак позволяет добавить интересные вещи в виде декора даже в самые сдержанные гардеробы. Потому наш перечень покупок пополнился моделью с вышивкой от Hate Date. Это upcycling бренд, который использует винтаж и делает очень интересные вещи.



Наряды в стиле кежуал от украинских брендов / Фото из "Все. Свои"

Pavlina

Завершаем нашу кэжуал-подборку обувью от Pavlina. Это классный бренд, где можно найти кожаные кеды и кроссовки. Они подходят под любой образ, дают ощущение комфорта на долгое время: лучшего варианта для создания образов на каждый день просто не придумаешь. Выберите классические модели в белом, бежевом или черном цвете: так вы одной парой закроете большинство своих обувных потребностей.



Наряды в стиле кежуал от украинских брендов / Фото из "Все. Свои"

Купить качественные вещи в стиле кежуал от украинских брендов можно 22–23 апреля на Десятинной, 12. Украинский кэжуал от платформы "Все. Свои". Организаторы анонсируют три этажа одежды, обуви и аксессуаров для повседневной жизни.