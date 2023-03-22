UAnimals и бренд Morning Star создали благотворительную коллекцию одежды, чтобы помочь животным

Зоозащитное движение UAnimals совместно с брендом молодежной одежды Morning Star создали уникальную коллекцию лимитированных худи и футболок "Твои худи - их дом" с принтом маленького щенка, которого защищает отважный воин ВСУ.

Главная цель коллекции – собрать 500 тысяч гривен, благодаря которым UAnimals построит дома для бездомных животных в прифронтовой зоне.

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По приблизительным оценкам зоозащитников с началом полномасштабного вторжения количество животных в приютах в прифронтовых областях увеличилось на 60%, а у самой линии фронта их стало вдвое больше. UAnimals совместно с брендом Morning Star предлагает помочь маленьким собратьям благодаря покупке одежды – тощие или футболки. 30% стоимости каждой вещи будет передано на благотворительность.

"Morning Star стремится помогать всем, в том числе и животным. В течение целого года украинцы видели очень много трагических историй животных, которые сами остались на деоккупированных территориях. Morning Star не может стоять в стороне от таких проблем, поэтому мы обратились в фонд UAnimals с предложением создать общую капсульную коллекцию. Наша цель – чтобы как можно больше животных в Украине получили свой дом", – отметил Евгений Баранник, основатель бренда Morning Star.



Благотворительная коллекция UAnimals и бренда Morning Star / Фото из пресс-службы

Руководитель отдела партнерств и фандрейзинга Валентина Тарковская отметила, что для UAnimals чрезвычайно важно привлекать партнеров к благотворительной помощи животным, поскольку они могут увеличивать объемы помощи и делать ее системной.



Благотворительная коллекция UAnimals и бренда Morning Star / Фото из пресс-службы

"К тому же мы гордимся сотрудничеством с социально-ответственным бизнесом, потому что он заботится не только о собственных интересах, а о мире вокруг. Это является, без преувеличения, залогом глобальных изменений к лучшему. А в краткосрочной перспективе благодаря сотрудничеству с Morning Star мы поможем нескольким тысячам животных, у которых пока нет семьи", – отметила Тарковская.

Стоимость унисекс-худи – 1750 гривен, а унисекс-футболки – 850 гривен.



Благотворительная коллекция UAnimals и бренда Morning Star / Фото из пресс-службы



Благотворительная коллекция UAnimals и бренда Morning Star / Фото из пресс-службы

Что известно о бренде Morning Star

Morning Star – черновицкий бренд одежды, основанный в 2015 году для создания доступной и качественной моды на территории Украины.

В марте 2022 года Morning Star запустил коллекцию NATIONAL, которая состояла из футболок с фотографиями военного времени и худые с минималистической надписью Ukraine. Более 450 тысяч гривен по продаже коллекции перевели на нужды ВСУ для закупки амуниции и технического оборудования для героев, защищающих свою страну.

UAnimals – гуманистическое движение за права животных. За время полномасштабного вторжения передали более 500 тонн корма в прифронтовую зону, эвакуировали оттуда более 1000 животных, простерилизовали более 7 тысяч животных и отстроили 10 приютов, пострадавших от российских обстрелов, ведь верят, что каждая жизнь важна.