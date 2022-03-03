"У моего дома падали снаряды": главный редактор Vogue UA покинул Украину

Главный редактор украинского Vogue признался в своем инстаграмме, что покинул Украину. Также он написал развернутое обращение к своим друзьям и знаменитым из России.

В декабре 2018 года Филипп Власов стал главным редактором украинского глянца Vogue. В течение нескольких лет он отвечал за модное издание, впрочем, последнюю неделю кардинально все изменил, поэтому он решил больше не оставаться в Украине.

Читайте также Дизайнер и рэпер Канье Вест публично поддержал Украину в своем инстаграмме

В своем инстагарме Филипп Власов написал обращение к своим друзьям, знакомым и подписчикам из России. Он отметил, что родился в Украине, в Севастополе, но имеет гражданство Российской Федерации. За 7 лет жизни в Украине он был здесь свободен и счастлив, как нигде.

"Это право на счастье у меня и миллионов других людей, украинцев и иностранцев, проживавших в Украине, отобрало государство, чьим гражданином я являюсь. Меня здесь ни в чем не ущемляли, уважали и любили, и я свободно говорил на русском языке в любой части страны. Когда возле моего дома в Киеве начали падать российские снаряды, мне пришлось бежать. И в этом мне помогли мои украинские друзья – они вывезли меня своим авто. А нам, в свою очередь, помогли молдаване, румыны, венгры и поляки" , – написал Филипп Власов.

Он подчеркнул россиянам, которые думают, что стоит просто переждать и все закончится – что это не так, ведь украинцы будут стоять насмерть за свою Родину.

"По дороге в Западную Европу я по всей стране наблюдал множество мирных жителей, копающих траншеи. Это не закончится быстро. Возможно, и никогда на нашем возрасте. Это бессмысленное и бесчеловечное кровопролитие нужно остановить. Пожалуйста, не оставайтесь в стороне", – заявил главный редактор украинского Vogue.