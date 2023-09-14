В моду врываются туфли Salome: как они выглядят

Осень радует нас многими трендами не только в одежде, но предлагает интересные варианты среди обуви. К примеру, в моду врываются туфли на каблуке Salome, которые выглядят довольно красиво и необычно для нас.

Туфли Salome могут быть остроносыми или иметь закругленный мыс. Главной их определяющей особенностью является центральная полоска, проходящая вдоль подножия стопы и прилегающая к лодыжке.

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Обувь Salome еще более известна как обувь с T-образными ремешками. Такие туфли снова заняли заметное место среди главных осенних трендов. Обувь прекрасно вписывается в готический стиль, вдохновленный 1950-ми годами.

Знаменитости тренд адаптировали под свой собственный стиль. Британская актриса Люси Бойнтон соединила туфли с платьем в горошек и красной сумкой, а туфли Salome дополнила высокими черными носками.

Т-образная обувь уже появлялась в моде несколько сезонов назад, в частности, осенью 2022 года благодаря брендам Coach и Chanel. Двухцветная модель французского дома стала неоднократным выбором среди знаменитостей для красных дорожек.

Эта обувь достаточно универсальна, поэтому ее можно носить с платьями, юбками, джинсами или брюками. Относительно цвета обуви – сопротивляйтесь по своему вкусу, впрочем осенью самым практичным выбором станут именно туфли черного цвета.



Трендовые туфли осени 2023 года / Фото Vogue



Трендовые туфли осени 2023 года / Фото Vogue



Трендовые туфли осени 2023 года / Фото Vogue



Трендовые туфли осени 2023 года / Фото Vogue