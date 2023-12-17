Готовимся к новому сезону: основные тренды весны 2024

Советуем вам присматриваться к весенним вещам уже сейчас – в некоторых магазинах продолжаются новогодние скидки, так что можно найти что-то интересное и недорогое. А на что стоит обратить внимание – рассказываем дальше.

Весна не за горами, и с ней обновится не только природа, но и веяние трендов. Следующий год в мире моды обещает принести нам поток нежности, женственности и новаторских трендов, отражающих современные реалии жизни.

Стилистка Анна Ляшенко поделилась наиболее влиятельными тенденциями моды – силуэты, ткани, стили и цвета, которые будут популярны уже с весны. ⠀

Курс на женственность

Развиваются направления, которые пропагандируют разную женственность: уверенную, наивную, раскованную, деловую. Фешн-инфлюэнсер говорит, что знатоки связывают это войнами и экономическими кризисами. В такие периоды увеличивается потребность в красоте и привлекательности. В качестве примера – мода послевоенных 50-х, силуэты New Look. Поэтому на подиумах будет все меньше оверсайза, а больше приталенных силуэтов. ⠀

Акцент будет на узкой талии и подчеркнутых бедрах. А еще ищите зауженные брюки, мини-платья А-силуэта, женственные костюмы с приталенными жакетами и юбками.

Будущие тренды 2024 года / Фото lyashenko_hanna



Будущие тренды 2024 года / Фото lyashenko_hanna



Будущие тренды 2024 года / Фото lyashenko_hanna

Ностальгия по 90-м и 2000-м

Поколение, которое сейчас больше всего покупает новую трендовую одежду, вспоминает времена, когда было молодым. Эту волну поддерживает киноиндустрия, музыка и, конечно, мода. Вы могли заметить, как растет популярность супермоделей и икон стиля 90-х. ⠀ ⠀



Будущие тренды 2024 года / Фото lyashenko_hanna

Блеск

Поетки, золотистые и серебристые цвета уже ворвались в сезон конца 2023 года, а в 2024-м станут еще более трендовыми.



Будущие тренды 2024 года / Фото lyashenko_hanna

Спорт

Спортивные модели тоже никуда не деваются, ведь это удобно. Особое внимание в следующем году будет на одежде в стиле костюмов для бадминтона и бокса.

Романтика

Пастельные цвета, горох, цветочные принты, воланы. Можете воплощать в образах свои нежнейшие модные фантазии.

Стиль бохо

Бахрома уже есть в каждой второй коллекции известных дизайнеров. На верхней одежде, платьях и аксессуарах. ⠀



Будущие тренды 2024 года / Фото lyashenko_hanna⠀

Ткани

Выбирайте наряды из кружева, прозрачных тканей, кожи, винила и денима. И если кружево и просвечивающиеся ткани будут подходить к платьям и рубашкам, то кожа, винил и деним уместны к любому наряду. ⠀

Принты

Rolka dot (горох), цветочный, полоска и клетчатый.

К слову, принты можно совмещать, но используйте объединительный цвет или одну цветовую гамму. Также попробуйте соединить принты разной величины. К примеру, большой цветочный рисунок с мелким геометрическим. Но помните, что большой принт зрительно увеличивает пропорции.



Будущие тренды 2024 года / Фото lyashenko_hanna

Цвета



Будущие тренды 2024 года / Фото lyashenko_hanna

Скоро будет много белого, бежевого, желтого, вся коричневая палитра и все оттенки красного. Также актуальным остается яркий синий и голубой.