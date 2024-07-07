Андре Тан назвал тренды осени 2024: что мы будем носить в новом сезоне

Один из самых выдающихся мужчин в украинской модной индустрии Андре Тан назвал тренды осени. В своем инстаграме он рассказал, какие именно трендовые вещи надо приобрести модницам для нового сезона.

Тренды осени дизайнер решил отыскать в коллекциях с показов Высокой моды. Коллекции Haute Couture не предназначены для массового производства. Однако дизайнер отметил, что они задают новые тренды и влияют на то, что мы будем видеть в магазинах одежды в течение следующего сезона.

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Ревущие двадцатые

Дизайнер рассказал, что в моде будут элегантные платья, напоминающие о гламурной эпохе 1920-х годов, с андрогенными силуэтами, бахромой, перьями и блестками.

Ода Олимпийским играм

"Олимпиада 2024 года в Париже отразились на коллекциях и многие из них вдохновлены греческой мифологией, со свободными силуэтами и драпировкой. Но думаю, что в прет-а-порте мы возьмем более стандартные - спортивные образы, также вдохновленные олимпиадой", – отметил дизайнер.

Сад времени

В тренде будут дизайны, черпающие вдохновение из природы и концепции времени, с использованием нежных, романтических элементов. Это будут цветы и просто природные мотивы.

Прозрачная красота

"Смелые платья с прозрачными тканями, которые обнажают тело и создают эффект невесомости и элегантности. Много было прозрачности, поэтому уверен, что ее нам еще предстоит увидеть", – заявил Андре Тан.

Тело

В моду снова возвращается дизайн, изображающий человеческое тело через мышцы, кожу и плоть, подчеркивая его красоту и силу.

Сочетание с кутюром

А еще нас ждет возвращение стиля свадебного платья 1980-х годов с пышными рукавами и объемной юбкой, что подчеркивает женственность.

Как выглядят кутюрные вещи: смотрите видео

Дизайнер Андре Тан всегда радует своих поклонников точными советами, поэтому заглянув в его инстаграм-профиль, вы сможете найти много интересных сезонных трендов и антитрендов.