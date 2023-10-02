Главные тренды на Неделе моды в Милане: 5 интересных элементов гардероба

Подведя итоги Недели моды в Милане, fashion-эксперты выделили 5 главных трендов, которые будут превалировать в весенне-летнем сезоне 2024 года.

В новом сезоне в моде будут микрошорты, среди одежды будут властвовать тонкие и невесомые фактуры, сохранится тренд на прозрачность, бахрому и возродится мода на лаймовый оттенок.

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Короткие шорты

Весной на смену мини-юбкам придут минишорты. Готовьтесь, что в новом сезоне открытых ног станет еще больше.



Наряды из Недели моды в Милане / Фото Vogue

Невесомые ткани

Делайте весной ставку на невесомые и тонкие ткани, например органзу или шифон. Prada предложили серию платьев в пастельных цветах из шифона.



Наряды из Недели моды в Милане / Фото Vogue

Лаймовый цвет

Осенью первенство среди цветов занимает красный цвет, но весной все бренды единогласно признались в любви лаймового цвета.



Наряды из Недели моды в Милане / Фото Vogue

Паутинка

В коллекциях весна-лето 2024 года миланские бренды нашли изобретательные способы, чтобы их изделия выглядели интереснее. Теперь в новом сезоне появится еще больше вещей, напоминающих паутину.



Наряды из Недели моды в Милане / Фото Vogue

Широкая бахрома

В сезоне весна-лето 2024 бахрома приобрела новое и современное прочтение. Вместо тонких нитей дизайнеры предложили широкие бандажные полоски. BottegaVeneta даже представили искусно изготовленные образы из разноцветных кусочков кожи.



Наряды из Недели моды в Милане / Фото Vogue