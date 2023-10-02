Главные тренды на Неделе моды в Милане: 5 интересных элементов гардероба
Источник:Vogue
Подведя итоги Недели моды в Милане, fashion-эксперты выделили 5 главных трендов, которые будут превалировать в весенне-летнем сезоне 2024 года.
В новом сезоне в моде будут микрошорты, среди одежды будут властвовать тонкие и невесомые фактуры, сохранится тренд на прозрачность, бахрому и возродится мода на лаймовый оттенок.
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Короткие шорты
Весной на смену мини-юбкам придут минишорты. Готовьтесь, что в новом сезоне открытых ног станет еще больше.
Наряды из Недели моды в Милане / Фото Vogue
Невесомые ткани
Делайте весной ставку на невесомые и тонкие ткани, например органзу или шифон. Prada предложили серию платьев в пастельных цветах из шифона.
Наряды из Недели моды в Милане / Фото Vogue
Лаймовый цвет
Осенью первенство среди цветов занимает красный цвет, но весной все бренды единогласно признались в любви лаймового цвета.
Наряды из Недели моды в Милане / Фото Vogue
Паутинка
В коллекциях весна-лето 2024 года миланские бренды нашли изобретательные способы, чтобы их изделия выглядели интереснее. Теперь в новом сезоне появится еще больше вещей, напоминающих паутину.
Наряды из Недели моды в Милане / Фото Vogue
Широкая бахрома
В сезоне весна-лето 2024 бахрома приобрела новое и современное прочтение. Вместо тонких нитей дизайнеры предложили широкие бандажные полоски. BottegaVeneta даже представили искусно изготовленные образы из разноцветных кусочков кожи.