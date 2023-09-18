Белый – самый популярный цвет на Неделе моды в Нью-Йорке: лучшие образы из подиумов

Светлые вещи всегда выглядят безупречно. Они создают эффект праздничности, а в сочетании с классическим черным – беспроигрышный вариант для любого события.

Как мы уже поняли в этом году, белая рубашка – это модная тенденция, которая является стильным предметом одежды, дополняя любые наши аутфиты. Впрочем, даже несмотря на то, что этим летом белые рубашки приобрели популярность, белые цвета всегда оставались актуальными.

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Любовь к светлой одежде можно увидеть в коллекциях дизайнеров, которые каждый сезон используют белый в своем наряде. Неделя моды в Нью-Йорке доказала, что белый цвет станет очень популярным в весенне-летнем сезоне 2024 года.

Белые жакеты всегда красиво выглядят с базовыми черными брюками или джинсами. Белая рубашка подходит под любой наряд и обувь.

В белой одежде мы всегда имеем несколько более изысканный образ, чем у всех остальных. Он выглядит невероятно красиво, дорого и отвечает всем стандартам "тихой роскоши", имеющей все шансы войти с нами в новый сезон.

Кроме того, белый наряд – это отличный фон для акцентных аксессуаров – сумок, украшения и обуви. Любовь к светлым вещам продемонстрировали мировые бренды, так что забегая вперед, мы уже знаем, какой цвет нас будет ждать в 2024 году.



Белый – трендовый цвет 2024 года / Фото Vogue



Белый – трендовый цвет 2024 года / Фото Vogue

Впрочем, если вам не очень нравится красный цвет, который является главным этой осенью, можете уже отныне смело добавлять белый в свои осенние аутфиты.