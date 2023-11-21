Самые модные пуховики на зиму 2023/24: стилистка показала лучшие фасоны

Столбик термометра с каждым днем стремительно падает, и пора задуматься над зимними пуховиками. Украинская стилистка составила подборку образов с пуховиками, которые будут актуальны уже в скором времени.

Пуховик – самая актуальная верхняя одежда на зимнее время года. И хотя мы часто добавляем разнообразия нашим аутфитам благодаря дубленкам, шубам или утепленным пальто – без короткого или удлиненного пуховика нам не обойтись.

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Эта верхняя одежда не только достаточно удобна для повседневной носки, но и теплая. Кроме того, что не менее важно, это позволяет нам создавать стильные аутфиты. Чтобы наряд прослужил вам несколько сезонов, рекомендуем обращать внимание на важные детали: фасон, цвет, длину и фурнитуру. Откажитесь от капюшонов с мехом, наклейок на пуховике или ярких пуговиц, удешевляющих вещь.

Также откажитесь от приталенных пуховиков. Верхняя одежда должна быть несколько объемной, чтобы вы могли надеть под низ любой свитер.

Стилистка Яна Платонова отмечает, что пуховики были и будут оставаться популярным видом верхней одежды. Тренд на них никогда не исчезнет, так что можете смело добавлять эту вещь в свой гардероб.

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В подборку актуальных пуховиков на зиму стилистка добавила черные и синие куртки, хорошо сочетающиеся с базовыми вещами. Также обратите внимание на коричневые пуховики или оливковый оттенок. Белые, молочные и серые пуховики также держатся в трендах, так что вы не прогадаете, если приобретете для нового сезона куртку в таком цвете.

Что касается фасонов и длины – выбирайте базовые однотонные пуховики с капюшоном или без, которые прикрывают ягодицы. От укороченных пуховиков лучше отказаться. Модны пуховики с горизонтальными линиями, но следите, чтобы стежки не были слишком близко друг от друга.

Чтобы создать образ более интересным – добавляйте шапки и шарфы в ярких цветах или выбирайте в тон к пуховику.



Стильные пуховики на зиму 2023/24 / Фото инстаграмм @styleguide.ua



Стильные пуховики на зиму 2023/24 / Фото инстаграмм @styleguide.ua



Стильные пуховики на зиму 2023/24 / Фото инстаграмм @styleguide.ua



Стильные пуховики на зиму 2023/24 / Фото инстаграмм @styleguide.ua



Стильные пуховики на зиму 2023/24 / Фото инстаграмм @styleguide.ua



Стильные пуховики на зиму 2023/24 / Фото инстаграмм @styleguide.ua



Стильные пуховики на зиму 2023/24 / Фото инстаграмм @styleguide.ua



Стильные пуховики на зиму 2023/24 / Фото инстаграмм @styleguide.ua



Стильные пуховики на зиму 2023/24 / Фото инстаграмм @styleguide.ua