Стилистка назвала топ-5 модных мастхэвов весны: эти вещи вам точно понравятся

Украинский стилист Анна Ленова рассказала в своем инстаграм-блоге о 5 самых популярных вещах, которые она советует приобрести в этом сезоне. Конечно же, проводниками всего топового наряда являются инфлюенсеры, поэтому они уже начали активно применять определенную одежду в своих образах.

В каждом гардеробе должны быть не только базовые элементы гардероба, но и трендовые позиции, которые и делают аутфиты актуальными. Кроме классических вещей, модный мир каждый сезон наполняется трендовыми вещами, поэтому без них просто невозможно обойтись.

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Стилист Анна Ленова назвала так называемую капсулу на весну, которую надо иметь в гардеробе, если вы хотите выглядеть стильно.

Пояс-шнур

По словам Анны Леновой, это аксессуар поможет подчеркнуть талию. Носите такой многослойный пояс-шнур на платье или с жакетом. Также красиво будут смотреться образы с рубашкой оверсайз белого цвета.

Кулон

Такой аксессуар способен прекрасно дополнить образ и удлинить силуэт. Довершайте таким кулоном классическое атласное платье, лонгсливы, свитера или трендовый кожаный топ с горловиной.

Балетки в сетку

Выбирайте для себя в этом сезоне трендовые балетки в сетку или со стразами. Такие балетки сочетаются почти со всей одеждой – от балеток до платьев.

Юбка баллон

Эта вещь выглядит очень женственно и изысканно. Носите такую юбку с жакетами, минималистичными майками или корсетами.

Ожерелье из жемчуга

Такой аксессуар придаст шарма и утонченности любому образу. Добавляйте это украшение к образам в стиле Old Money на основе шелковых блуз, брюк палаццо, кожаных юбок и жакетов оверсайз.

Также недавно Анна Ленова рассказала, какие вещи она советует приобрести в магазине Zara. Стилист часто рассказывает в своем инстаграм-блоге о трендовых позициях и модных новинках, поэтому перед открытием магазинов Zara в Украине, решила посоветовать трендовые позиции.