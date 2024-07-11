Самые трендовые вещи сезона: топ-7 вещей, которые нужно иметь в своем гардеробе

Каждый сезон дизайнеры наполняют интересным нарядом, который способен идеально вписаться в гардероб каждой модницы. Летом 2024 года в тренде будут 7 вещей, поэтому спешите их примерить на себе.

Лето – это прекрасное время, чтобы поэкспериментировать над своим гардеробом. В эту пору больше всего преобладают не классические вещи, как осенью, а яркие и эффектные элементы гардероба. Конечно же, костяк должны составлять нейтральные оттенки, однако добавляйте летом больше цвета и невесомых тканей.

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Жилет

Костюмный жилет – главная покупка лета. Советуем выбирать красный, белый или кремовый цвет и сочетать вещь с брюками палаццо или джинсами. Также модницы все чаще стали сочетать жилет с юбкой длины миди.

Пышная юбка макси

Юбки с А-силуэтом были модными в прошлом десятилетии и снова возвращаются в тренды. Тонкая затянутая талия и объемный низ - ключевые элементы, которые выделяют такие юбки. Сочетайте их с футболками и рубашками.

Пышная юбка мини

Летом в моде юбка bubble, получила свое название благодаря пышной воздушной форме, что по виду напоминает пузырь или облако. Такие юбки являются легкими и невесомыми и станут отличным вариантом наряда для жаркой погоды.

Футболка в гранж-стилистике

Несмотря на то, что вы любите базовые или нейтральные футболки, позвольте себе поэкспериментировать и добавить к джинсам наряд в стилистике гранжа с интересными рисунками и надписями.

Поло

Футболка поло на время вышла из модных радаров, а теперь уверенно возвращается в моду. В 2024 году советуем носить ее с брюками палаццо белого и черного цвета или шортами-бермудами.

Полупрозрачная юбка полупрозрачная юбка

Юбки из прозрачной ткани способны внести изюминку в летний образ и освежить тренд. Однако ищите вдохновение для образов у модниц, чтобы не создать с такими юбками вульгарный и провокационный образ.

Папайка

К базовой кепке, панаме или косынке, добавляйте в этом сезоне матросскую кепку, которую еще называют папайкой и носите с самыми разнообразными нарядами.

Как выглядят трендовые вещи: смотрите видео

К трендам 2024 года относятся шорты-бермуды, топ-труба, наряды в технике кроше и соломенные сумки. Модные идеи для вдохновения ищите на страницах известных инфлюенсерок.