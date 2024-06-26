Банты, перья и цветы: как выглядят самые трендовые свадебные платья 2024 года

Лето – золотая пора для свадеб, поэтому невесты могут смело выбирать для себя платье, если не успели сделать этого раньше. Подготовка к свадебному сезону начинается именно с платья, поэтому далее расскажем о самых трендовых вариантах на лето.

Коллекции ведущих дизайнеров помогут вам определиться со стилем и фасоном и иногда станут вашим вдохновением, когда будете искать для себя идеальное платье. Свадебная мода 2024 года наполнена романтическими бантами, объемными цветами и перьями.

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Банты

Уже несколько сезонов подряд все увлеклись бантами, которые добавляют изделиям легкости, игривости и романтичности. Банты охватили не только обычные платья, но и свадебные. Они удачно украшают талию, спину или являются частью декора.



Красивые платья на лето 2024 / Фото L'officiel

Заниженная талия

В этом сезоне будет доминировать тенденция на заниженную талию. Она создает фокус на бедрах и удлиняет силуэт. Свадебное платье с заниженной талией выбирают тогда, когда одевают минималистичный наряд без блесток и декора.



Трендовые платья на лето 2024 / Фото L'officiel

Перья

Такой декор, как перья, уже не считается экстравагантным. На свадебных платьях перья выглядят роскошно и элегантно. В коллекциях платьев перышки стали акцентным украшением на подолах максиплатьев, рукавах, кейпах и на платьях мини.



Модные платья на лето 2024 / Фото L'officiel

Корсетные элементы

Корсеты продолжают быть актуальными не только как отдельный элемент гардероба, но и украшает свадебные платья. Большой популярности корсета поспособствовал сериал "Бриджертоны" с изысканными образами, вдохновленными эпохой Регентства.



Стильные платья на лето 2024 / Фото L'officiel

Объемные цветы

Флористические мотивы украшают свадебные платья 2024 года. Дизайнеры декорируют цветами платья и добавляют образам игривости и романтичности.



Трендовые платья на лето 2024 / Фото L'officiel

А еще трендовые элементы в новых коллекциях включают драпировки, бахрому, пайетки, а также различные длины платьев, включая мини и традиционные длинные модели.