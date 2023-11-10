Эти сумки будут самыми модными весной 2024 года: стильная подборка

Каждый сезон модные тенденции меняются. Они не только диктуют цвета, формы и силуэты, но и вытесняют предыдущие вещи, которые нам так полюбились. Так бывает не часто, впрочем, весной в модную игру войдут интересные сумки, которые представили знаменитые бренды.

В весенне-летнем сезоне будут доминировать сумки от Bottega Veneta, Dior и Saint Laurent. Модные блоггеры начинают носить трендовые вещи еще задолго до начала сезона, так что, вероятно, совсем скоро вы эти сумки узнаете на модницах, за которыми следите.

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Bottega Veneta

Визитная карточка аксессуаров Bottega Veneta – плетение. В новом сезоне все сфокусируются на сумке Andiamo. В моде будет винный оттенок – альтернатива яркому красному оттенку, превосходящему в этом сезоне.



Трендовые сумки весны 2023 / Фото Vogue

Saint Laurent

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В новой коллекции модный дом Saint Laurent представил сумку в классических мотивах. Этот аксессуар идеально подойдет всем, кто ищет минималистичный и совсем негабаритный аксессуар.



Трендовые сумки весны 2023 / Фото Vogue

Dior

Стеганные сумки из мягкой кожи снова остаются в моде. Бренд Dior представил сумку Dior Toujours с металлической фурнитурой, имеющей все шансы стать любимицей главных it-girls.



Трендовые сумки весны 2023 / Фото Vogue