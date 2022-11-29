Актуальные шубы из искусственного меха на зимний сезон: лучшие изделия в холодное время года

Каждый год тренд на экологичность и осознанное потребление растет. Для сезона осень-зима 2022/23 дизайнеры практически не использовали натуральный мех в своих коллекциях.

Бренды начали создавать модные экошубы, ничем не хуже согревающие, чем шубы из натурального меха. В центре внимания среди коллекций дизайнеров оказались объемные модели, пушистые шубы-халаты, изделия из меха, шубы ярких цветов и элегантные ворсистые пальто. Такие шубы из искусственного меха прослужат вам не один сезон.

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Первой от использования натурального меха отказалась дизайнер Стелла Маккартни. Произошло это еще в 2001 году, когда искусственных шуб было единицы. Впоследствии дизайнер поддержали Dolce & Gabbana, Michael Kors Collection, Prada, Versace, Ralph Lauren, Valentino, Gucci.

Шубы из искусственного меха – это не только модный, но и удобный и комфортный выбор для зимних холодов. Искусственная бордовая экошуба от Stella McCartney способна хорошо защищать от холода и не уступает натуральному меху. А вот белую шубу Balmain трудно отличить от натуральной.



Трендовые шубы на зиму 2022/23 / Фото с Vogue



Трендовые шубы на зиму 2022/23 / Фото с Vogue

Особенно привлекательными в этом сезоне считаются шубы лимонного оттенка. Bottega Veneta представили теплый вариант с поясом, усыпанный эффектным декором в пастельном желтом оттенке, Coperni сделали ставку на максишубу в насыщенном цвете, которую марка сочетала с голубыми сапогами. Michael Kors Collection показали пушистую верхнюю одежду в солнечно-желтом цвете, а Gucci украсили свою коллекцию шубой с длинным ворсом в канареечном оттенке.



Трендовые шубы на зиму 2022/23 / Фото с Vogue



Трендовые шубы на зиму 2022/23 / Фото с Vogue



Трендовые шубы на зиму 2022/23 / Фото с Vogue

В этом сезоне актуальными будут все шубы – гладкие, пушистые, вьющиеся, с длинным ворсом или овчиной. Victor Glemaud представил в своей коллекции элегантное молочное пальто с коротким ворсом, Staud – вьющуюся короткую шубу-овечку, а Dolce & Gabbana – модное теплое пальто с длинным ворсом в шахматный принт.



Трендовые шубы на зиму 2022/23 / Фото с Vogue



Трендовые шубы на зиму 2022/23 / Фото с Vogue



Трендовые шубы на зиму 2022/23 / Фото с Vogue