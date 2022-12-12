Модные шарфы сезона 2022/23: стильные варианты на каждый день

Модницы со всего мира любят шарфы за то, что они удачно разбавляют образы и придают им интересную изюминку. Кроме того, шарфы хорошо согревают в холодное время. Какие изделия стоит купить на зиму – смотрите дальше.

Украинская стилистка рассказала в своем инстаграмме о самых модных шарфах сезона, на которые нужно обратить внимание.

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По ее словам, с тех пор, как бренд Acne Studios выпустили свой фирменный цветной и объемный шарф, он сразу стал культовым и начал согревать фешионист всего мира. Другие бренды мгновенно подхватили этот тренд и создали большое разнообразие таких гипертрофированных шарфов в разных оттенках и принтах.



Модные шарфы на зиму 2022/23 / Фото с Instagram

Сейчас такие шарфы наиболее актуальны и востребованы. Во-первых, они очень хорошо согревают, а во-вторых освежают и добавляют акцент в любой образ.

Шарфом можно обмотать шею, а также надеть его на голову вместо шапки. Чаще сейчас встречаются шарфы с бахромой. Лучше всего разноцветные шарфы будут выглядеть в монохромном образе.

Шарфы от Acne Studios лучше всего смотрятся с однотонными пальто и шапками в классических цветах. Лучше выбирать белую или черную верхнюю одежду.

Если же выбираете пальто в пастельных цветах, то и шарф следует выбрать приглушенный цвет. Однотонные шарфы можно дополнять шапкой под тон, однако следите за цветовой гаммой и не допускайте сочетания в образе более трех цветов.



Модные шарфы на зиму 2022/23 / Фото с Instagram



Модные шарфы на зиму 2022/23 / Фото с Instagram



Модные шарфы на зиму 2022/23 / Фото с Instagram



Модные шарфы на зиму 2022/23 / Фото с Instagram



Модные шарфы на зиму 2022/23 / Фото с Instagram



Модные шарфы на зиму 2022/23 / Фото с Instagram



Модные шарфы на зиму 2022/23 / Фото с Instagram



Модные шарфы на зиму 2022/23 / Фото с Instagram