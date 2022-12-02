Трендовые шарфы и шапки на зиму: выбираем аксессуары для холодного времени года

В холодное время года мы все обращаем внимание на важные элементы гардероба, без которого просто не обойтись в минусовую температуру. Кроме пуховика, сапог и варежек - особую роль играют шарфы и шапки.

Такие аксессуары как шарф и шапка, способны не только согреть, но и придать образу особую изюминку. Именно они способны прекрасно дополнить зимний, уютный аутфит.

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Магазины масс-мидл сегмента предлагают самые разнообразные изделия: минималистичные базовые шерстяные и кашемировые. Выбирайте те, которые нравятся вам больше всего. Инстаграм-модницы этого сезона создают нежные образы в нюдових тонах, дополняя коричневую дубленку бежевой шапкой с шарфом, но если хотите добавить яркости аутфиту, смело выбирайте разноцветние изделия.

Теплое зимнее изделие вы можете приобрести в таких магазинах, как Zara, H&M, Massimo Dutti или Cos.

Длина шарфа имеет также большое значение. В этом сезоне популярны шарфы, которые можно несколько раз обвязать вокруг шеи. Однако незавязанный шарф также остается актуальным. Его можно стильно накинуть на плечо или перекинуть через шею.

В пару к шарфу выбирайте шапку одного оттенка. Если же вы хорошо разбираетесь в технике колорблокинга, тогда без проблем можете довершать шарф шапкой другого цвета.

Трендовые шапки и шарфы на зиму

Модные аксессуары в холодное время года / Фото из инстаграма Selfish school

Модные аксессуары в холодное время года / Фото из инстаграма Selfish school

Модные аксессуары в холодное время года / Фото из инстаграма Selfish school

Модные аксессуары в холодное время года / Фото из инстаграма Selfish school

Модные аксессуары в холодное время года / Фото из инстаграма Selfish school

Модные аксессуары в холодное время года / Фото из инстаграма Selfish school