5 самых модных платьев весны: их захотят надеть все

Платье всегда является желанным элементом гардероба для каждой девушки. Каждый сезон дизайнеры представляют новые фасоны и экспериментируют с фасонами, стилями и цветами платьев.

В 2024 году в список модных платьев вошли белоснежные платья с торочками, модели с сеткой, платья с металлическим блеском и минималистичный наряд.

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Белые платья

В новом сезоне делайте ставку на белые платья, поскольку они станут удачной инвестицией в ваш гардероб. Платье в этом базовом цвете может быть как дневное платье летом, как вариант для свадебной церемонии или для летнего отдыха.



Трендовые платья весны 2024 года / Фото Vogue

Сетка

Шафа завалена речами, але немає, що одягнути? Час обновити свій гардероб! Разом із мережею мультибрендових магазинів Obnova зробити це буде максимально приємно та просто: на покупців чекають стильні новинки, свіжі колекції та бестселери від відомих брендів.

Платье в сетку будет популярно именно в весенне-летнем сезоне. Вы можете носить его как самостоятельную единицу в городе или сочетать с купальниками на пляже.



Трендовые платья весны 2024 года / Фото Vogue

Торочки

Бахрома снова возвращается в моду. Дизайнеры обещают, что торочки станут самым желанным элементом гардероба в новом сезоне. Самыми трендовыми смотрятся платья с торочками в виде широкой лапши или тонких нитей.



Трендовые платья весны 2024 года / Фото Vogue

Минимализм

Весь год среди трендов будет господствовать минимализм, поэтому стоит сделать ставку на изящное платье, которое станет выгодной инвестицией в вашем гардеробе. Присматривайтесь к платьям с чистыми линиями, нейтральными цветами и сдержанными силуэтами.



Трендовые платья весны 2024 года / Фото Vogue

Металлик

Дизайнеры уже не первый год углубляются в металлический тренд, поэтому добавили оттенок металлик на платье. В будущем сезоне в моде будут не только серебристые платья, но и бронзовые платья и оттенки розового золота.



Трендовые платья весны 2024 года / Фото Vogue