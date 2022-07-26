Трендовые платья лета 2022: лучшие фасоны, которые стоит одеть до конца августа

Хотя и на календаре уже становится грустно от того, что до конца лета остается чуть больше месяца, советуем вам не отчаиваться и создавать настроение благодаря стильному наряду. Пока еще позволяет погода – примерьте трендовые летние платья, которые считаются самыми модными в этом сезоне.

Стоит отметить, что хоть август – последний месяц лета, впрочем, в это время бывает немало жарких дней. В такие солнечные дни спасаться от высокой температуры помогает летнее платье, в котором вам будет комфортно даже тогда, когда колонка термометра покажет 30+ градусов.

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С большими вырезами

Дизайнеры этого сезона продолжили создавать платье с вырезами, придавая им сексуальность. Выбирая такое платье, постарайтесь не перегрязнять образ габаритными украшениями. Кроме того, желательно выбирать минималистичную обувь.



Трендовые платья на лето 2022 / Фото с Elle



Трендовые платья на лето 2022 / Фото с Elle

Платье с плетением

Плетеные платья придают образу богемной эстетики. Они также прекрасно подходят под шляпу и сандалии гладиаторы или на завязках.



Трендовые платья на лето 2022 / Фото с Elle

Яркие принты

Модные бренды представили в своих коллекциях платья с яркими принтами и разными оттенками на любой вкус.



Трендовые платья на лето 2022 / Фото с Elle



Трендовые платья на лето 2022 / Фото с Elle

С перьями

Платья с перьями не сильно подходят к ежедневному употреблению, но если вас пригласили на день рождения или другое важное мероприятие – можете смело примерить такое изделие.



Трендовые платья на лето 2022 / Фото с Elle

Чрезвычайное мини

Мини платья не сдают своих позиций, особенно летом. Выбирайте в этом сезоне разноцветные изделия со стяжками, вырезами, корсетами, волоными или открытой спиной.



Трендовые платья на лето 2022 / Фото с Instagram



Трендовые платья на лето 2022 / Фото с Instagram

Платья-рубашки

Такая рубашка идеально подойдет под сандалии, босоножки или даже кроссовки. Обращайте этим летом на свободные варианты с узорами.



Трендовые платья на лето 2022 / Фото с Elle



Трендовые платья на лето 2022 / Фото с Elle