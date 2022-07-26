Трендовые платья лета 2022: лучшие фасоны, которые стоит одеть до конца августа
Источник:Elle
Хотя и на календаре уже становится грустно от того, что до конца лета остается чуть больше месяца, советуем вам не отчаиваться и создавать настроение благодаря стильному наряду. Пока еще позволяет погода – примерьте трендовые летние платья, которые считаются самыми модными в этом сезоне.
Стоит отметить, что хоть август – последний месяц лета, впрочем, в это время бывает немало жарких дней. В такие солнечные дни спасаться от высокой температуры помогает летнее платье, в котором вам будет комфортно даже тогда, когда колонка термометра покажет 30+ градусов.
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- С большими вырезами
Дизайнеры этого сезона продолжили создавать платье с вырезами, придавая им сексуальность. Выбирая такое платье, постарайтесь не перегрязнять образ габаритными украшениями. Кроме того, желательно выбирать минималистичную обувь.
Трендовые платья на лето 2022 / Фото с Elle
Трендовые платья на лето 2022 / Фото с Elle
- Платье с плетением
Плетеные платья придают образу богемной эстетики. Они также прекрасно подходят под шляпу и сандалии гладиаторы или на завязках.
Трендовые платья на лето 2022 / Фото с Elle
- Яркие принты
Модные бренды представили в своих коллекциях платья с яркими принтами и разными оттенками на любой вкус.
Трендовые платья на лето 2022 / Фото с Elle
Трендовые платья на лето 2022 / Фото с Elle
- С перьями
Платья с перьями не сильно подходят к ежедневному употреблению, но если вас пригласили на день рождения или другое важное мероприятие – можете смело примерить такое изделие.
Трендовые платья на лето 2022 / Фото с Elle
- Чрезвычайное мини
Мини платья не сдают своих позиций, особенно летом. Выбирайте в этом сезоне разноцветные изделия со стяжками, вырезами, корсетами, волоными или открытой спиной.
Трендовые платья на лето 2022 / Фото с Instagram
Трендовые платья на лето 2022 / Фото с Instagram
- Платья-рубашки
Такая рубашка идеально подойдет под сандалии, босоножки или даже кроссовки. Обращайте этим летом на свободные варианты с узорами.
Трендовые платья на лето 2022 / Фото с Elle
Трендовые платья на лето 2022 / Фото с Elle