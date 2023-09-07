Популярные платья на осень 2023: что мы будем носить в этом сезоне

Дизайнеры, создавая платья на осень 2023 года, вдохновлялись искусством, природой и прошлым. На подиумах появились яркие красные платья и новые вариации классического маленького черного платья.

Платья мы носим не только летом, но и осенью. Они отлично подходят нам к тренчам и пальто и хорошо рифмуются с сапогами на каблуке или плоском ходу. Поэтому советуем вам посмотреть актуальные сезонные платья, которые презентовали бренды на подиумах.

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Красное платье

Вы уже знаете, что красный – трендовый цвет осени. И не удивительно, что в моде будет много ярких платьев в сочных красных оттенках. Такие платья лучше носить без лишних украшений, поскольку они достаточно самодостаточны. Кстати, можете сочетать красный и розовый – они вместе хорошо подходят друг к другу.



Трендовые платья на осень 2023 / Фото Elle

Цветочное платье

Сентябрьско-октябрьские сады стали одним из основных источников вдохновения дизайнеров. На платьях можно заметить подсолнечники, астры, вереск, хризантемы, бегонии, георгины, клематисы, ипомеи и анемоны. Бренды Miu Miu, Chanel и Zuhair Murad перенесли эти цветочные мотивы на платья.



Трендовые платья на осень 2023 / Фото Elle

Маленькое черное платье

Черное платье – это мастхэв в женском гардеробе. Обновленная классика появилась в брендах Alexander McQueen, Loewe и Louis Vuitton. Ищите платья, обнажающие плечи или красиво скроенные с вырезами, которые придают платью определенную сексуальность.



Трендовые платья на осень 2023 / Фото Elle

Ретро и винтаж

Ретро и винтаж осенью 2023 года приобретут еще большую популярность. Силуэт “песочных часов”, характерный для моды 1950-х годов начал возрождаться на подиумах. Х-образный крой с подчеркнутой талией и расклешенным низом выглядит особенно элегантно и изысканно, поэтому станет идеальным вариантом для вечернего выхода.



Трендовые платья на осень 2023 / Фото Elle

Принты

Кроме классических принтов в горох, попробуйте добавить в свой гардероб платья других узоров. Самыми популярными являются платья с масками разных оттенков.



Трендовые платья на осень 2023 / Фото Elle

Больше обнаженности

Осенью в моде будет тенденция на оголенное тело и прозрачные ткани. Сетка, к которой мы так привыкли, теперь отойдет на второй план, а модным станет кружево. Также выбирайте ажурные платья длины меди или макси. Они могут иметь длинные рукава или вырезы, обнажающие ключицы.



Трендовые платья на осень 2023 / Фото Elle