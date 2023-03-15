Как стильно носить бомбер этой весной: 6 идей, которые вам точно понравятся

К модным вещам среди верхней одежды добавился бомбер, набиравший популярность зимой, а теперь являющийся главным элементом гардероба у многих модниц. С чем его носить – читайте дальше.

Известные it-girls всегда задают тренд на вещи, которые затем становятся популярными. Так случилось с бомбером. Зимой его примерили Кендалл Дженнер и Гейли Бибер, а уже сейчас он стал хитом сезона.

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Сейчас бомбер является отличным вариантом под джинсы и кроссовки в начале весны. Имеются легкие бомберы и утепленные. Выбирайте верхнюю одежду, которая подходит для погодных условий.

Инстаграм-модницы чаще всего выбирают нейлоновые и кожаные бомберы. Скандинавка Эмили Синдлев сочетает их с брюками карго, Мирья Кляйн с брюками палаццо, а Эмили Леммонир с широкими джинсами.

История возникновения бомбера

Бомбер стал приобретать популярность еще со времен вертолетных самолетов, когда летчики носили модель кожаной куртки, известной как А-2. С изобретением реактивного самолета, способного летать на гораздо больших высотах, а следовательно, при гораздо более низких температурах, летчикам пришлось менять форму.

Так появилась модель B-15, считающаяся непосредственным предком современного бомбера. Этот бомбер имел меховой воротник и был сделан из хлопка. После 1945 года нейлон стал ходовой тканью для курток-бомберов из-за простоты в уходе, водостойкости и практичности.